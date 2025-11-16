Az olaszországi magyarok szentévi zarándoklatot tartottak Rómában

Az Olaszországban élő magyar közösség tagjai közös zarándoklatot tartottak a jubileumi szentév alkalmából Rómában – közölte vasárnap Törő András, a római Pápai Magyar Intézet (PMI) rektora, olaszországi magyar főlelkész az MTI-vel.

A csaknem negyvenfős csapat az Angyalvárnál gyülekezett a reggeli órákban.

Többségükben Rómában élő magyarok csatlakoztak, a csoport legfiatalabb tagja hatéves volt.

A magasba egy nagy méretű keresztet tartva, imádkozva és énekelve haladtak végig a Szent Péter térig vezető sugárúton, ahol a szentévben külön útvonalat tartanak fenn a zarándokcsoportok számára.

A magyarok átmentek a Szent Péter-bazilika szentkapuján, majd a bazilika altemplomában található Magyarok Nagyasszonya kápolnában Törő András atya, a zarándoklat vezetője mutatott be magyar nyelvű misét. A kápolna idén októberben ünnepelte felszentelése negyvenötödik évét.

A magyar zarándokok második állomása a lateráni Szent János-bazilika volt, ahol szintén áthaladtak a szentkapun, és megálltak II. Szilveszter pápa síremlékénél, amely a magyar Szent Korona 900 éves jubileumára készült, és azt a jelenetet ábrázolja, amikor a pápa átadta Asztrik püspöknek az István királynak szánt koronát.

A vértanú Szent Sebestyén sírját őrző katakomba következett a Via Appia Antica útján, és a zarándoklat a Domine Quo Vadis templomnál ért véget, ahol a hagyomány szerint a Rómából menekülő Péter apostol találkozott a feltámadt Jézussal, aki Péter kérdésére („Quo vadis, Domine?”) azt válaszolta, Rómába tart, hogy helyette ismét keresztre feszítsék. Szavaira az apostol visszatért a városba, ahol keresztre feszítették.

Az olaszországi magyarok zarándoklata az örök város főbb bazilikáit és jelentősebb keresztény helyszíneit érintette.

Törő András atya olaszországi magyar főlelkészként is szolgál, ami azt jelenti, hogy az ország tíz nagyobb magyar közösségének nyújt rendszeres pásztori szolgálatot.

A tavaly december 24-én kezdődött, és jövő január 6-án lezáruló szentévben tucatnyi magyar zarándokcsoport érkezett Rómába: a római magyarok első zarándoklata áprilisban volt, amikor huszonöt kilométeres utat tettek meg Róma hét bazilikája érintésével. Az augusztusi Jubileumi Ifjúsági Világtalálkozóra érkezett magyar fiatalok is végighaladtak az összes szentkapun, októberben pedig az egri egyházmegye papjai és hívei zarándokoltak Rómába.

