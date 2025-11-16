A lengyel elnök bejelentette: utoljára írta alá az ukrán menekültek szociális segélyezéséről szóló törvényt

Karol Nawrocki lengyel elnök azt mondta, hogy utoljára írta alá az ukrán menekültek megsegítéséről szóló törvényt, amely 2026 márciusáig meghosszabbítja jogi státuszukat. Az államfő szerint a jelenlegi rendelkezések igazságtalanok a lengyelekkel szemben, ezért az ukránok segélyezésével kapcsolatban más megoldást kell találni.

Karol Nawrocki lengyel elnök pénteken azt mondta, hogy jelenlegi formájában utoljára írta alá az ukrán menekültek megsegítéséről szóló törvényt, amely 2026 márciusáig meghosszabbítja jogi státuszukat – írta a Kyiv Independent angol nyelvű ukrán portál, a Gazeta.pl jelentésére hivatkozva.

Lengyelország az ukrán menekültek elsődleges célpontjává vált Oroszország teljes körű invázióját követően és Vasyl Bodnar, Ukrajna varsói nagykövete szerint 2025 nyarán már körülbelül egymillió ukrán menekült tartózkodott Lengyelországban .

A háború kitörésével Lengyelország szociális támogatási intézkedéseket vezetett be az ukránok számára, beleértve a havi pénzügyi támogatást, az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést és a legális tartózkodási státuszt.

Nawrocki bejelentette, hogy a továbbiakban nem írja alá az ukránoknak nyújtott segélyről szóló törvényt, hacsak nem találnak új megoldást. Az elnök azzal érvelt, hogy a jelenlegi rendelkezések igazságtalanok a lengyelekkel szemben, gyakorlatilag egyenlőségjelet tesznek a lengyel állampolgárok és egy másik ország állampolgárai közé.

Három év háború után a lengyelországi ukrán kisebbséggel felelősségteljesen kell bánni, de ugyanolyan feltételekkel, mint a többi nemzeti kisebbséggel

– mondta Nawrocki.

A lengyel elnök hozzátette, a törvényt most azért írta alá, mert nem akarta növelni a káoszt azonban arra számít, hogy a jövőbeni döntések reálisak és igazságosak lesznek.

Nawrocki hangsúlyozta, hogy az államnak olyan megoldásokat kell végrehajtania, amelyek megvédik mind a lengyel jólétet, mind az ukránok jelenlétét az országban.

A beszámoló szerint a lengyel elnök ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy

az ésszerű politika hiánya káoszhoz vezethet jövő márciusban, amikor lejár az ukránok legális menekültstátusza Lengyelországban.

Karol Nawrocki korábban az ukrán menekülteknek nyújtott aránytalanul magas szintű szociális támogatásra megvétózta a segélyekről szóló törvényt, erre válaszul a lengyel kormány új törvényt tervezetet nyújtott be, amelyet végül szeptember 17-én hagyott jóvá a parlament.

A jogszabály 2026. március 4-ig meghosszabbítja a háború elől menekülő ukrán állampolgárok lengyelországi tartózkodására való jogosultságot, megerősíti továbbá a szociális segélyben részesülő külföldiek felügyeletét, és korlátozásokat vezet be a felnőtt ukrán állampolgárok egészségügyi szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozóan.

Kiemelt kép: Karol Nawrocki lengyel elnök (Fotó: MTI/EPA/PAP/Jakub Karczmarczyk)