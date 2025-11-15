„Vonzó katonai szolgálatot akarunk” – eldőlt, hogyan vezetnék be a sorkatonaságot Németországban

Megállapodásra jutottak a német koalíciós pártok, miszerint a a katonai szolgálat önkéntes marad, de vészhelyzet esetén a kötelező katonai szolgálat sem zárható ki – írja az Infostart.

Az új rendszer alapján minden 18 éves német férfinek kötelező lesz részt venni a sorozáson: orvosi vizsgálaton és kérdőívet kell kitöltenie, ahol jelezheti, hogy akar-e jelentkezni katonai szolgálatra.

A megállapodás nem egy kötelező, hanem skandináv minták alapján létrehozott hibrid szolgálatról szól, beépített fékekkel.

A jelentkezőknek 2500 eurós anyagi juttatást is ígérnek. A ZDF-nek nyilatkozva Boris Pistorius arról beszélt, a megállapodás mögött az az igény húzódott meg, hogy a Bundeswehrt vonzóbbá kell tenni.

„Vonzó katonai szolgálatot akarunk. Fiatal férfiak és nők jöjjenek hozzánk, hogy 6 és 23 hónap közötti időtartamban katonai szolgálatot teljesítsenek, vagy hivatásos katonákká váljanak”

– hangoztatta a ZDF-nek nyilatkozva a miniszter. Ha pedig a szükség – a védelempolitikai helyzet – úgy hozza, akkor a Bundestagnak kell majd döntenie a kötelező katonai szolgálat bevezetéséről – tette hozzá.

A hadkötelezettséget 2011-ben az akkori Merkel-kormány takarékossági okokból szüntette meg, a visszavezetéséről pedig azóta is folyik a vita Németországban, ezidő alatt a szociáldemokraták jellemzően ellene, míg a kereszténydemokraták mellette foglaltak állást. A takarékosság, mint a kivezetése indoka azóta háttérbe szorult, mostanra pedig a NATO-kötelezettség mellett az ország biztonsága lett a visszavezetés hivatkozási alapja.

Azonban, ahogy erről annak idején a hirado.hu is beszámolt, a sorkatonaság visszavezetésére azért is szükség lehet, mivel Patrick Sensburg, a tartalékosok szövetségének elnöke szerint

egy háború esetén a halott vagy sebesült katonákat elsősorban tartalékosokkal kell pótolni.

Az idén májusban hivatalba lépett Merz-kormányzat idején sem, maga Friedrich Merz kancellár és az uniópártok (CDU/CSU) támogattál, míg Boris Pistorius és a szociáldemokraták (SPD) ellenezték a sorkatonaságot. A koalíciós pártok között hónapokon keresztül csak abban volt egyetértés, hogy a jelenleg 180 ezer fős hadsereg, a Bundeswehr létszámát legalább 40 ezer fővel növelni kell. A legfrissebb beszámolók ugyanakkor már 60 ezres növelésről szóltak – írja az Infostart.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Valda Kalnina)