Ukrajna csődhelyzetben, Belgiumtól kérnek orosz pénzt a háború folytatásához Von der Leyenék

Gyakorlatilag már az adósságbesorolásokon kívülre helyezte Ukrajnát pénteken a Fitch Ratings: úgynevezett törlesztési csődhelyzetbe sorolta északkeleti szomszédunkat. Ursula von der Leyen továbbra is „a más pénzéből”, Belgiumtól remél segítséget: feltört orosz vagyonból támogatná meg Kijevet.

Miközben sorra pattannak ki az ukrán kormányt is érintő korrupciós botrányok, megerősítette Ukrajna hosszú futamú szuverén devizaadósság-kötelezettségeinek részleges törlesztési csődhelyzetet jelző „RD” (Restricted Default) besorolását a Fitch Ratings. A globális hitelminősítő intézet pénteken erősítette meg Ukrajna hosszú távú devizás szuverén hitelminősítését „korlátozott nemteljesítés” szinten. A Fitch kijelentette, hogy ez változatlan marad, egészen addig, amíg az ország nem normalizálja kapcsolatait a legtöbb külső kereskedelmi hitelezőjével – közli a Reuters.

Halott marha a mérleg mellett

Mivel Ukrajna és Oroszország közötti háború már a negyedik évébe lépett, a hosszan elhúzódó konfliktus továbbra is terheli a gazdaságot, és az idei védelmi kiadásokat körülbelül 2,96 billió hrivnyára (70,86 milliárd dollárra) emelte. A nemzetközi hitelminősítő a péntek éjjel Londonban bejelentett döntés ismertetéséhez fűzött elemzésében hangsúlyozta, hogy a jelenlegi ukrán besoroláshoz nem kapcsolódik osztályzati kilátás, mert a cég a „CCC plusz”, illetve az ettől elmaradó minősítésekre nem állapít meg kilátást – fogalmazott a brit hírügynökség.

A vg.hu úgy értelmezte: kvázi „nincs adósságbesorolása” a Fitch Ratings hitelminősítőnél Ukrajnának. Pontosabban van, de nem azon a skálán, amelyen az adósok pénzügyi helyzetét osztályozzák: ez a besorolás Ukrajna hosszú futamú szuverén devizaadósság-kötelezettségein a „restricted default” (RD), a részleges csőd – amit péntek éjjel erősítettek meg. Ez annyi, mintha a marha súlyát nem a mérlegen állapítanánk meg, hanem a mérleg mellé helyeznénk, mondván, hogy halott.

Kijev csak kap, de nem törleszt

Az Ukrajna és GDP-garanciák birtokosai közötti tárgyalások november elején hat hónap alatt másodszor is kudarcba fulladtak, tovább késleltetve a 3,2 milliárd dollár értékű kötvényhez hasonló instrumentumok átstrukturálására irányuló erőfeszítéseket. Az ország központi bankja szintén csökkentette 2025-ös GDP-növekedési előrejelzésé – tudósít a Reuters.

Általában olyan hírekkel szembesülünk, amelyek szerint Kijev innen, vagy onnan kapott újabb pénzt, támogatást, hitelt (az Egyesült Államoktól Donald Trump elnöksége akatt már nem, az Euópai Uniótól azóta felpörgetetten), így kevesebb figyelem irányul arra, hogy meglévő kötelezettségeit Ukrajna nem mind teljesítette – ezzel a háttérrel folyik a nyomásgyakorlás Belgiumra és más uniós tagországokra, hogy nyújtsanak 140 milliárd eurós hitelt a háborús országnak a befagyasztott orosz vagyon fedezete mellett – írja a vg.hu.

Csakhogy Zelenszkijék újabb „tarhálása” most kemény ellenállásba ütközött. Mint arról korábban a hirado.hu is beszámolt, október 24-én teljes kudarcba fulladt az EU brüsszeli csúcsértekezlete, miután „teljesen őrültnek” és történelmi szinten is példátlannak nevezte Bart De Wever kormányfő Belgiumban nyugvó, befagyasztott orosz vagyon elkobozásával kapcsolatos uniós terveket. A Wall Street Journal most leszögezi: Ukrajna 200 milliárd dolláros európai mentőöve meghiúsult a belgiumi ellenállás miatt.

Balgaságnak tartják a belgák

A belga kormány ugyanis pénzügyi következményekkel és orosz megtorlással tart az EU azon tervével kapcsolatban, hogy Kijevet a Belgiumban tartott moszkvai pénzből finanszírozzák. Ahhoz, hogy az EU terve megvalósulhasson, a belga tisztviselők garanciákat akarnak a többi EU-tagállamtól arra vonatkozóan, hogy az Euroclear azonnal hozzáférhet a készpénzhez, ha kénytelen lesz visszaadni az eszközöket Oroszországnak.

🚨 GOLDEN AGE OF PIRACY IS BACK THE MAIN PIRATE The Unelected LUNATIC, CORRUPT Tyrant von der LIAR This is based on immobilized Russian asset, immobilized Russian assets, hand them as a loan to Ukraine, and Ukraine has to pay back this loan if, if Russia pays back reparations.… pic.twitter.com/WjosrWsqPl — Ignorance, the root and stem of all evil (@ivan_8848) November 15, 2025



EU-tisztviselők szerint Ukrajna jó úton halad afelé, hogy tavasszal kifogyjon a készpénzből, és hiteljavaslatukat tartják a legjobb megoldásnak arra, hogy Kijev folytathassa a fegyvervásárlást. A terv akár 183 milliárd eurót (körülbelül 213 milliárd dollárt) is kölcsönözne Ukrajnának, amelyet Belgiumban lefoglalt orosz pénzügyi eszközök fedeznének.

Csakhogy a belga tisztviselők attól tartanak, hogy ha a terv politikai vagy jogi problémákba ütközik, az országot olyan kötelezettségeknek teheti ki, amelyek potenciálisan a belga nemzetgazdasági teljesítmény egyharmadának felelnek meg.

Potenciális piaci válságot kockáztat

Az EU intézményeinek otthont adó belga politika tovább súlyosbíthatja a problémát. A kormánykoalíció költségvetési válsággal néz szembe, ami növeli a tétet Bart De Wever belga miniszterelnök számára, hogy megmutassa, a belga érdekeket védi. De Wever pénteken találkozott Ursula von der Leyennel , az Európai Bizottság elnökével, az EU legfőbb tisztviselőjével. Mindkét fél megállapodást szeretne elérni a jövő hónap végi csúcstalálkozón, mielőtt Kijev pénzügyi helyzete tovább romlana.

De Wever belga miniszterelnök arra figyelmeztet, hogy ha az Euroclear nem tudja fedezni kötelezettségeit, a vállalat gyorsan elveszítheti a piaci bizalmat, ami az eszközök kiáradását és egy potenciális piaci válságot kockáztat.

A belga kormány attól tart, hogy Moszkva hivatalosan elkobozhatja a 2022 óta Oroszországban rekedt belga vállalatok vagyonát. Attól tartanak, hogy Oroszország vagy bíróságai átvehetik az ottani Euroclear-vagyon feletti ellenőrzést, és arra kényszeríthetik az Oroszország-barát országokat, hogy máshol is vezessenek be az Euroclear-vagyonba.

Kiemelt kép: Harkivi kereskedelmi létesítmény egy orosz légitámadást követően 2025. november 12-én. Feneketlen zsák? (Fotó: MTI/EPA/Szergej Kozlov)