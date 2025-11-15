Újabb halálos csapások érték Ukrajnát, egy tűzoltónak a saját lakását kellett eloltania

Az orosz erők újabb csapást mértek a dél-ukrajnai Herszon városára, a támadásban életét vesztette egy 88 éves nő, egy 51 éves egészségügyi dolgozó pedig súlyosan megsebesült – közölte Olekszandr Prokugyin regionális kormányzó szombaton a Telegramon. Egy másik helyszínen szintén halálos áldozatot követelt a támadás, egy kijevi tűzoltónak pedig a saját házához kellett kimennie a csapás után.

A kormányzó közlése szerint helyi idő szerint délelőtt 10 óra tájban mért az orosz hadsereg tüzérségi csapást a városra. „A megszálló erők lakóházat találtak el” – írta Prokugyin.

Kora délután arról tájékoztatott a Telegramon, hogy a Herszon régióbeli Antonyivkában is meghalt egy helyi lakos – egy 59 éves férfi – orosz tüzérségi támadások következtében.

Az ukrán légierő reggeli jelentése szerint Oroszország péntek este hét órától szombat hajnalig beezárólag három Kinzsal rakétával és 135 drónnal támadta meg Ukrajnát.

A légvédelem két rakétát és 91 drónt semmisített meg, ugyanakkor egy rakéta és 41 csapásmérő drón becsapódását rögzítették 13 helyszínen, továbbá négy helyen roncsok lezuhanását.

Egy tűzoltót a saját házához vezényeltek ki Kijevben

Mindeközben a The Kyiv Independent írt arról, hogy a korábbi, péntek hajnali csapásoknál egy tűzoltót a saját lakásához vezényeltek ki. A 35 éves tűzoltó, Szerhij Vlaszenko 15 éve szolgál az ukrán mentőszolgálatnál, és a támadás idején műszakvezetőként volt szolgálatban.

„Amikor a mentők megérkeztek a helyszínre, Szerhij látta, hogy a saját lakása lángokban áll” – mondta az esetről Ihor Klimenko belügyminiszter.

Hozzátette: a tűzoltó „folytatta a munkáját, eloltotta a lángokat, amelyek elborították otthonát, és lebontotta a sérült szerkezeteket, hogy eljusson gyermekei szobájához.”

A lakás a támadásban teljesen megsemmisült, így jelenleg egy szolgálati lakáson szállásolják el a családot. A pénteki támadásnak legalább hat halottja és több tucat sérültje volt Kijevben.

Kiemelt kép: egy orosz rakétacsapásban találatot kapott 21-szintes lakóépület Kijevben 2025. november 14-én. Az orosz erők reggelre virradóan rakétákkal és drónokkal támadtak ukrajnai célpontokat, Kijevben legkevesebb hárman életüket vesztették és kéttucatnyian megsebesültek. A fővárosban mintegy 30 többszintes lakóház mellett egyéb épületekben és járművekben is károk keletkeztek. MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko.