„Szarajevói emberszafari”: nyomozás indult a délszláv háborúban történt embervadászat ügyében

Harminc évvel a boszniai háború lezárását követően nyomozás indult Olaszországban az úgynevezett szarajevói emberszafari-ügyben, amelynek során azt vizsgálják, kik és kinek szerveztek embervadászatot az ostrom alatt álló Szarajevóban az 1992-1995-ös boszniai háború idején.

A Klix.ba szarajevói hírportál beszámolója szerint

a milánói ügyészség indított nyomozást az ügyben, hogy kiderüljön, valóban fizettek-e gazdag olaszok azért, hogy Szarajevóban emberekre lőhessenek távcsöves puskával a város szerb ostromának idején.

Ezzel kapcsolatban a héten láttak napvilágot új információk a sajtóban – a részletekről itt írtunk bővebben.

Mint az MTI emlékeztetet, a témával a boszniai sajtó már a kilencvenes években is foglalkozott, nyomozás viszont csak azt követően indult, hogy 2022-ben megjelent Miran Zupanic szlovén rendező Sarajevo Safari című dokumentumfilmje, amelyben szemtanúk, illetve egy neve elhallgatását kérő, elsötétítve és eltorzított hangon nyilatkozó korábbi szervező beszél a történtekről.

A filmben elhangzik, hogy gazdag külföldiek, köztük olaszok és németek jelentős, sokmillió forintnak megfelelő összeget fizettek azért, hogy emberekre vadászhassanak.

A dokumentumfilm felháborodást keltett a boszniai szerb veteránok körében, akik azt állítják, a film hazugságokon alapul, ilyen embervadászat nem volt.

Zilha Mastalic Kosuta, a Szarajevói Egyetem emberiesség elleni és a nemzetközi jogokat sértő bűncselekményeket vizsgáló intézetének a munkatársa korábban arról beszélt, hogy Szarajevó ostroma idején a becslések szerint több mint 300 mesterlövész lőtt a helyiekre.

Hozzátette: a mesterlövészek 225 civilt, köztük 60 gyereket öltek meg.

Azt azonban nem lehet tudni, hogy a mesterlövészek katonák vagy civilek voltak-e.

Szarajevó ostroma összesen 1425 napon át tartott: ezzel egy évvel volt hosszabb Leningrád második világháborús ostrománál, és a modern hadviselés leghosszabb városostromának tartják.

Kiemelt kép: térképen a bosznia-hercegovinai főváros szerb bekerítése Szarajevóban (Fotó: MTI/Krizsán Csaba).