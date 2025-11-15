Rendőrökkel csaptak össze a bevándorlási hatóság ellen tiltakozók Chicagóban, sokakat őrizetbe vettek

Az amerikai kormányzat és a hatóságok illegális bevándorlókkal szembeni fellépése ellen a becslések szerint 200-300 fős tiltakozó tömeg gyűlt össze Broadview elővárosban a Bevándorlási- és Vám-végrehajtás (Immigration and Customs Enforcement – ICE) központi kirendeltségénél, ahol az őrizetbe vett illegális bevándorlókat is őrzik.
A tüntetés erőszakossá váló hangadói összecsaptak a szövetségi hatóság embereivel és Illinois állam kirendelt rendőreivel, akik a rendbontókat megbilincselve előállították.
Rendőrségi források szerint 12 férfit és 9 nőt vettek őrizetbe a bevándorlási hatóság létesítményében.
Az incidens azután robbant ki, hogy egy szövetségi bíró 13 korábban letartóztatott illegális bevándorló szabadlábra helyezéséről hozott határozatot, valamint 600 ember esetében óvadék ellenében írta elő a házi őrizetbe helyezést.
A bíró szerint a bevándorlási hatóság átfogó akciója – a Midway Blitz művelet – során törvénytelen módon vettek őrizetbe az Egyesült Államokban jogosulatlanul tartózkodó bevándorlókat. A hatósági művelet kimondott célja, hogy az illegális bevándorlók közül a bűncselekmény elkövetésével összefüggésbe hozott, vádeljárás alatt álló vagy már elítélt személyeket vegyék kitoloncolási őrizetbe.
Aktivistacsoportok hetek óta tüntetnek a broadview-i bevándorlási központ előtt, a tiltakozások – az elmúlt hetek tapasztalatai alapján – péntekenként és hétvégenként hevesebbé válnak.
Kiemelt kép: Résztvevők vonulnak a Donald Trump amerikai elnök vezette republikánus kormányzat politikáját ellenző tüntetésen Chicagóban 2025. október 18-án. MTI/EPA/Cristobal Herrera.