Két gyermek és az édesanyjuk is meghalt, miután egy utcai árusnál ettek Isztambulban

lead_image
Szerző: hirado.hu
2025.11.15. 21:25

Két gyermek és édesanyjuk meghalt, az apa az életéért küzdött, miután utcai ételeket fogyasztott egy népszerű isztambuli turisztikai helyszínen – írja a CBS News.

A család szerdán betegedett meg, miután több népszerű utcai ételt evett egy étteremben Ortakoy vízparti negyedében, a Boszporuszon átívelő híd lábánál.

A Fatih kerületben tartózkodó család nem sokkal később megbetegedett, és kórházba szállították őket, de a két gyermek, 6 és 3 évesek, meghaltak

– mondta Abdullah Emre Guner, Isztambul regionális egészségügyi vezetője csütörtökön.

Az anyát és az apát később intenzív osztályon kezelték, de az édesanya nem sokkal később meghalt – közölte Yilmaz Tunc igazságügyi miniszter. Az ügyben hivatalos vizsgálat indult.

A kiemelt kép illusztráció. (Photo by Ozan KOSE / AFP)

