Két gyermek és az édesanyjuk is meghalt, miután egy utcai árusnál ettek Isztambulban

Két gyermek és édesanyjuk meghalt, az apa az életéért küzdött, miután utcai ételeket fogyasztott egy népszerű isztambuli turisztikai helyszínen – írja a CBS News.

A család szerdán betegedett meg, miután több népszerű utcai ételt evett egy étteremben Ortakoy vízparti negyedében, a Boszporuszon átívelő híd lábánál.

„A Fatih kerületben tartózkodó család nem sokkal később megbetegedett, és kórházba szállították őket, de a két gyermek, 6 és 3 évesek, meghaltak”

– mondta Abdullah Emre Guner, Isztambul regionális egészségügyi vezetője csütörtökön.

Az anyát és az apát később intenzív osztályon kezelték, de az édesanya nem sokkal később meghalt – közölte Yilmaz Tunc igazságügyi miniszter. Az ügyben hivatalos vizsgálat indult.

A kiemelt kép illusztráció. (Photo by Ozan KOSE / AFP)