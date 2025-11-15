Két gyermek és az édesanyjuk is meghalt, miután egy utcai árusnál ettek Isztambulban

A család szerdán betegedett meg, miután több népszerű utcai ételt evett egy étteremben Ortakoy vízparti negyedében, a Boszporuszon átívelő híd lábánál.
„A Fatih kerületben tartózkodó család nem sokkal később megbetegedett, és kórházba szállították őket, de a két gyermek, 6 és 3 évesek, meghaltak”
– mondta Abdullah Emre Guner, Isztambul regionális egészségügyi vezetője csütörtökön.
Az anyát és az apát később intenzív osztályon kezelték, de az édesanya nem sokkal később meghalt – közölte Yilmaz Tunc igazságügyi miniszter. Az ügyben hivatalos vizsgálat indult.
A kiemelt kép illusztráció. (Photo by Ozan KOSE / AFP)