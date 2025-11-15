Hatalmas robbanás történt egy rendőrőrsön Indában, több tucatnyian meghaltak és megsebesültek

Legalább hét-kilenc ember meghalt és mintegy 29-30 további sérültet láttak el a kórházakban, miután péntek éjjel hatalmas robbanás történt egy rendőrőrsön az indiai Kasmír fővárosában, Szrinagarban – derül ki az India Today televízió beszámolójára támaszkodó hírügynökségi jelentésekből.

Sajtóértesülések szerint

a detonációt a rendőrőrsön tárolt, lefoglalt robbanóanyagok vizsgálata közben bekövetkezett baleset okozta.

A források hét-kilenc halottról és 29 sérültről számoltak be, hozzátéve, hogy az áldozatok többsége rendőr vagy igazságügyi szakértő volt.

A robbanás erejét szemlélteti, hogy testrészeket találtak a rendőrőrstől 100-200 méterre is.

A helyi rendőrfőnök sajtótájékoztatót ígért az ügyről.

Egy másik robbanás is történt Indiában a hét elején, azt követően foglaltak le rengeteg robbanószert a rendőrök

Az eset mindössze négy nappal azután történt, hogy Újdelhi belvárosában, a Vörös Erőd közelében autóba rejtett pokolgép robbant. A Reuters szerint a hétfői merényletnek legalább nyolc halálos áldozata volt, míg a helyi médiát idéző kínai hírügynökség, a Hszinhua későbbi beszámolók alapján 13-ra teszi a halottak számát.

Az incidens után egy nagyszabású művelet kezdődött Indiában egy feltételezett terrorhálózat ellen, amelynek részeként több tonna nagyságrendben foglaltak le robbanóanyagok gyártásához használt eszközöket a hatóságok.

India és Pakisztán közt nagy a feszültség a vitatott Kasmír térsége miatt, amely évtizedek óta konfliktuszónának számít.

Kiemelt kép: katonák a helyszínen, miután hatalmas robbanás történt egy rendőrőrsön az indiai Kasmír fővárosában, Szrinagarban 2025. november 15-én. A detonációt a rendőrőrsön tárolt, lefoglalt robbanóanyagok vizsgálata közben bekövetkezett baleset okozta. A baleset következtében legkevesebb hét ember életét vesztette, 29 megsebesült. MTI/EPA/Farúk Hán.