Halálos lövöldözés egy szerbiai faluban: legalább két ember életét vesztette

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.11.15. 16:03

Két ember meghalt, további kettő pedig megsérült egy lövöldözés során a délkelet-szerbiai Pirot közelében.

A szerbiai belügyminisztérium péntek esti tájékoztatása szerint

Zavidince faluban egy 69 éves férfi és 41 éves fia vesztette életét, amikor rájuk lőtt valaki.

Az idősebb férfi 44 éves fiát lőtt sebesüléssel szállították kórházba. A 69 éves anya fejsérülést szenvedett, amikor megütötte az elkövető.

A gyanúsítottat a rendőrség elfogta, nyomozás indult az ügyben.

A szerbiai közszolgálati televízió nem hivatalos értesülése szerint szomszédok közötti leszámolásról volt szó.

A kiemelt kép illusztráció. MTI/Molnár Edvárd.

