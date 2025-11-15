Fordulat: elhalasztja a Lukoil elleni szankciók bevezetését az Egyesült Államok

Az Egyesült Államok pénzügyminisztériuma elhalasztja a Lukoil orosz olajóriás elleni szankciókat – írja a The Kyiv Independent a Bloombergre hivatkozva.

A The Kyiv Independent szerint az elmúlt napokban megnőtt az érdeklődés a Lukoil tengerentúli részesedései iránt, így az Egyesült Államokból, Európából és a Perzsa-öbölből érkező leendő vásárlók jóváhagyást kértek a pénzügyminisztériumtól a céggel való kapcsolattartáshoz. A Bloomberg azt írta, hogy az egyik, vita tárgyát képező lehetőség egy olyan struktúra, amelyben az elsődleges vevő megszerezné a Lukoil nemzetközi eszközeinek nagy részét, kiegészítve több kisebb tranzakcióval.

Washington még októberben jelentett be szankciókat a Rosnyeft és a Lukoil ellen azért, hogy nyomást helyezzenek Oroszországra az ukrajnai háború lezárását szolgáló tárgyalások folytatásáért – emlékeztettek. A büntetőintézkedéseket a két orosz olajipari óriás mellett 36 leányvállalatára is kiterjesztették.

Azonban a Fehér Ház

„korlátozott mentességet adott a szankciók alól a Lukoilt érintő bizonyos tranzakciók esetében, hogy megkönnyítse a külföldi kormányokkal és potenciális vevőkkel való együttműködést a vállalat nemzetközi eszközértékesítésével kapcsolatban”

– közölte az amerikai pénzügyminisztérium.

A Bloomberg beszámolt arról a kiadott engedélyről is, amely a Lukoil kiskereskedelmi benzinkútjaival kapcsolatos konkrét tranzakciókhoz, valamint nemzetközi eszközeinek értékesítésére vonatkozó szerződésekhez kötődik.

A bejelentést követően a Lukoil finomítóknak otthont adó több európai ország elkezdte keresni a létesítmények működésének fenntartását és a leállások elkerülését.

Bulgáriában a törvényhozás engedélyezte az új vezetés kinevezését a helyi finomító élére – egyúttal az üzem államosítása is felmerült –, valamint az Egyesült Államok további mentességet adott a Lukoil bolgár leányvállalatait érintő ügyleteknek, és az ezekkel a szervezetekkel szembeni szankciókat április 29-ig elhalasztották. A The Kyiv Independent szerint pedig

Romániában kérték arra az amerikaiakat, hogy halasszák el a szankciókat az orosz olajvállalat leányvállalata, a Petrotel Lukoil ellen, ahol az irányítást is átvették.

A Lukoil röviddel azelőtt kezdett tárgyalásokat külföldi eszközeinek eladásáról, hogy az amerikai tisztviselők a szankciók elhalasztását kérte.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Jakub Kaczmarczyk)