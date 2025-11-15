Balesetet szenvedett az amerikai alelnök konvoja, többen megsebesültek

A Tennessee-i Maryville-ben súlyos baleset történt péntek este, amikor JD Vance alelnök konvojának kísérése közben egy motoros rendőr összeütközött egy tagállami járőrrel.
Az egyik rendőr kritikus állapotban került a kórházba, míg a társa szintén kórházi kivizsgálásra szorult.
A hatóságok közlése szerint mindketten az alelnöki delegáció útbiztosítását látták el. Tony Crisp rendőrfőnök arra kérte a lakosságot:
„Arra kérünk mindenkit, hogy imádkozzanak a rendőrért, a családjáért és az orvosi személyzetért.”
Hozzátette: „A Maryville-i Rendőrkapitányság minden tagja nagyon értékeli a közösség részéről érkező támogatást és együttérzést.”
A Tennessee-i autópálya-rendőrség közölte, hogy vizsgálják a baleset körülményeit, és hangsúlyozta: „Az incidens egy olyan védelmi művelet során történt, amelyben több rendvédelmi szerv vett részt.” JD Vance eközben Kelet-Tennessee-ben egy zártkörű adománygyűjtő eseményen vett részt.
Kiemelt kép: JD Vance amerikai alelnök (Fotó: MTI/AP/Matthias Schrader)