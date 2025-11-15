A dél-afrikai elnök kivizsgáltatja, hogyan érkezhetett az országba több mint száz palesztin menekült

Cyril Ramaphosa dél-afrikai elnök vizsgálatot rendelt el pénteken annak kiderítésére, hogy miképpen érkezhetett az országba „rejtélyes” módon az előző nap 153 palesztin menekült a Gázai övezetből. Az államfő jelezte: országa „együttérzésből” engedélyezte a gázai lakosok belépését.

„Ezek gázai lakosok, akiket rejtélyes módon tettek fel egy repülőgépre, amely Nairobi érintésével érkezett hozzánk” – jelentette ki a dél-afrikai elnök. Hozzátette, hogy országa „együttérzésből” engedélyezte a belépésüket, de ki fogja vizsgálni, mi áll a járat elindításának hátterében.

A 153 férfit, nőt és gyermeket a határőrség több mint 12 órán át őrizet alatt tartotta a repülőgépen, mert az útlevelükben nem volt benne az Izraelből való kilépésüket igazoló pecsét.

A belügyminisztérium végül amiatt engedélyezte belépésüket a Dél-afrikai Köztársaságba, hogy a Gift of the Givers nevű hazai civilszervezettől biztosítékot kapott: gondoskodnak róluk és elszállásolják őket. Az érkezők közül 130-an ideiglenes, 90 napos vízumot kaptak, 23-an pedig úgy döntöttek, hogy a johannesburgi repülőtérről egy másik országba utaznak tovább.

Imtiaz Sooliman, a Gift of the Givers alapítója közölte: nem tudja, hogy ki bérelte a repülőgépet, de hozzátette, hogy már október 28-án is landolt egy repülőgép hasonló körülmények között Johannesburgban 176 palesztin menekülttel a fedélzetén. Közülük azóta már többen elhagyták az országot.

A Palesztin Nemzeti Hatóság dél-afrikai nagykövetsége az esettel kapcsolatban közölte:

„mindkét csoport útját egy olyan szervezet bonyolította le, amelynek nincs jogosultsága ilyen utak megszervezésére, de népünk Gázában kialakult tragikus életkörülményeit kihasználva szabálytalanul beszedte a pénzt, majd a felelőtlenül megszervezett utazással becsapta az érintett családokat”.

A belügyminisztérium reagált a nagykövetség közlésére, és eszerint illetékes szolgálatai ki fogják vizsgálni a benne foglalt állításokat.

A 2023 októberében kirobbant gázai fegyveres konfliktus kapcsán a dél-afrikai kormány mögött álló legerősebb párt, az Afrikai Nemzeti Kongresszus (ANC) több alkalommal is kijelentette: támogatja a palesztin nép ügyét, az izraeli hadseregnek a Gázai övezetben végrehajtott hadműveleteit pedig mint „népirtást” ítélte el.

Kiemelt kép: Palesztin belföldi menekültek sátortábora tönkretett lakóépületek előterében Gáza tengerpartján (Fotó: MTI/EPA/Mohamed Szaber)