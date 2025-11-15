Műsorújság
21 ezer embert kellett evakuálni Nürnbergben, miután egy fel nem robbant második világháborús bombát találtak

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.11.15. 20:25

Sikeresen hatástalanítottak egy második világháborús amerikai légibombát a dél-németországi Nürnbergben szombat hajnalban, miután a város történetének legnagyobb evakuálását hajtották végre.

Három tűzszerész körülbelül egy órán át dolgozott a bomba hatástalanításán. A robbanószerkezetet ezt követően elszállították, és a lakók visszatérhettek otthonaikba – közölte hajnalban a városvezetés.

A műveletet megelőzően Nürnberg történetének eddigi legnagyobb evakuálását hajtották végre: 21 ezer embert szólítottak fel lakásaik elhagyására, és 800 méteres körzetben útlezárásokat rendeltek el.

A lezárásokat hajnalban feloldották.

A 450 kilogramm tömegű amerikai légibombát pénteken fedezték fel építkezési munkálatok során Grossreuth városrészben, az Avenariusstrassén.

A helyszínen több mint ezren vettek részt a mentesítésben.

A német városokban rendszeresen kerülnek elő a második világháborúból származó, fel nem robbant lőszerek és bombák. Nürnbergben is több száz hasonló esetet kezeltek az elmúlt évtizedekben, de a mostani evakuáció mérete példátlan volt a város történetében.

