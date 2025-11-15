21 ezer embert kellett evakuálni Nürnbergben, miután egy fel nem robbant második világháborús bombát találtak

Három tűzszerész körülbelül egy órán át dolgozott a bomba hatástalanításán. A robbanószerkezetet ezt követően elszállították, és a lakók visszatérhettek otthonaikba – közölte hajnalban a városvezetés.
A műveletet megelőzően Nürnberg történetének eddigi legnagyobb evakuálását hajtották végre: 21 ezer embert szólítottak fel lakásaik elhagyására, és 800 méteres körzetben útlezárásokat rendeltek el.
A lezárásokat hajnalban feloldották.
Kapcsolódó tartalom
A 450 kilogramm tömegű amerikai légibombát pénteken fedezték fel építkezési munkálatok során Grossreuth városrészben, az Avenariusstrassén.
A helyszínen több mint ezren vettek részt a mentesítésben.
A német városokban rendszeresen kerülnek elő a második világháborúból származó, fel nem robbant lőszerek és bombák. Nürnbergben is több száz hasonló esetet kezeltek az elmúlt évtizedekben, de a mostani evakuáció mérete példátlan volt a város történetében.
Kapcsolódó tartalom
A kiemelt kép illusztráció. Forrás: Facebook.