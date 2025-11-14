Tovább gerjeszthetik a korrupciót az Ukrajnának nyújtott segélyek – figyelmeztet Matteo Salvini

Az Ukrajnának nyújtott újabb segélyek nem a háború lezárását segítik, hanem még súlyosabb korrupciót gerjeszthetnek – vélekedett Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes pénteken, utalva az ukrán energetikai szektorban feltárt súlyos korrupciós bűncselekményre.

„Sorra pattannak ki az ukrán kormányt is érintő korrupciós botrányok, és nem szeretném, ha az olasz dolgozók és nyugdíjasok pénzét újabb ilyen ügyek táplálására használnák fel” – mondta Salvini az ANSA hírügynökség szerint, amely beszámolt arról is, hogy az olasz védelmi miniszter bírálta véleménye miatt a miniszterelnök-helyettest.

Szvitlana Hrincsuk ukrán energetikai miniszter szerdán benyújtotta lemondását, miután

az ukrán korrupcióellenes hatóságok hétfőn bejelentették, hogy széles körű művelet eredményeként korrupciós ügyeket tártak fel

az ország energetikai szektorában. Ugyancsak szerdán az ukrán kormány felfüggesztette tisztségéből Herman Haluscsenko igazságügyi minisztert, aki Hrincsuk előtt vezette az energetikai tárcát. Az indítványokat a két miniszter menesztéséről már a parlament elé terjesztették.

„Nem gondolom, hogy több fegyver oda küldése megoldaná a problémát. Szerintem az utóbbi órákban történt események, az orosz csapatok előretörése, arra utalnak, hogy

mindenki, de főként Ukrajna érdeke a háború lezárása”

– jelentette ki Salvini.

Guido Crosetto olasz védelmi miniszter viszont Berlinben azt mondta: „abszurd” lépés volna leállni Ukrajna támogatásával. „Értem Matteo Salvini aggodalmait, de én egy országot sem ítélek meg két korrupt ember alapján” – mondta Crosetto az ANSA-nak, hozzátéve: „Próbálunk segíteni azoknak a civileknek, akiket a támadások 93 százaléka sújt.”

Olaszország is megszavazta az EU-ban a Kijevnek szánt immár 12. katonai segélycsomagot, és megígérte, hogy áramgenerátorok küldésével segít Ukrajnának átvészelni az energiaválságot a télen.

Róma viszont egyelőre nem csatlakozott ahhoz a NATO-kezdeményezéshez, amelynek célja amerikai fegyverek vásárlása Ukrajna számára.

