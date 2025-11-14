Terroristának minősített három Antifa-csoportot az Egyesült Államok – köztük a budapesti támadások elkövetőit

Az Egyesült Államok külügyminisztériuma négy szélsőbaloldali, anarchista hátterű szervezetet minősített globális terrorista csoporttá. Köztük van az Antifa Ost is, amelyet a magyar hatóságok a budapesti, 2023 februárjában történt véres támadások miatt már korábban terrorszervezetként listára tették.

Az Egyesült Államok külügyminisztériuma bejelentette, hogy az Antifa Ost, a Laza Anarchista Szövetség/Nemzetközi Forradalmi Front, a Fegyveres Proletár Igazság, valamint a Forradalmi Osztályharcos Önvédelem szervezeteket különösen veszélyes, globális terrorista csoportnak minősíti, és szándékában áll valamennyit külföldi terrorszervezetként is nyilvántartásba venni 2025. november 20-tól.

Antifa Ost

Az Antifa Ost – más néven Antifa East vagy Hammerbande – Németországban működő militáns szervezet, amely 2018 és 2023 között több támadást követett el olyan személyek ellen, akiket „fasisztának” vagy a „jobboldali színtér” tagjainak tartott.

Többek között 2023 februárjában Budapesten több erőszakos támadást hajtott végre.

2025. szeptember 26-án Magyarország terrorista szervezetnek nyilvánította, és felvette a hazai terrorellenes listára.

Laza Anarchista Szövetség / Nemzetközi Forradalmi Front

Az olaszországi központú anarchista szervezet Európa, Dél-Amerika és Ázsia több országában is rendelkezett magukat hozzá tartozónak valló sejtekkel. A csoport fegyveres forradalmi küzdelmet hirdet az államok és az általuk „Erőd Európának” nevezett rendszer ellen. 2003 óta több ízben vállalt felelősséget erőszakos fenyegetésekért, robbantásokért és levélbombákért politikai és gazdasági intézmények köztük bíróságok és „kapitalista intézmények” – ellen.

Fegyveres Proletár Igazság

A görög anarchista, antikapitalista csoport házi készítésű robbanószerkezetekkel kísérelt meg vagy hajtott végre támadásokat görög állami célpontok ellen.

2023. december 18-án magára vállalta egy bomba elhelyezését a görög rohamrendőrség gudi főhadiszállásának közelében.

Forradalmi Osztályharcos Önvédelem

Ez a görög anarchista és antikapitalista csoport saját akcióit tágabb politikai és társadalmi ügyekhez köti, például a „kapitalista struktúrák” és az „állami elnyomás” elleni fellépéshez, valamint a Palesztinával vállalt szolidaritáshoz.

A szervezet két robbantásért vállalt felelősséget:

– a görög Munkaügyi Minisztérium ellen 2024. február 3-án,

– a Hellenic Train vasúttársaság irodái ellen 2025. április 11-én.

Kiemelt kép: A szélsőbaloldali, úgynevezett antifasiszta, azaz antifa rohamcsapat, a Hammerbande vezetője, Lina Engel börtönbüntetése miatt tüntetők és rendőrök összecsapása Berlinben 2023. május 31-én (Fotó: MTI/EPA/Filip Singer)