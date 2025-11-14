Műsorújság
Ingyenes fitnesztesztként népszerűsítenék a katonai szolgálatra való alkalmassági vizsgálatot Németországban

Szerző: hirado.hu
Forrás: V4NA
2025.11.14. 19:39

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
Heves indulatokat váltott ki Németországban a kötelező katonai szolgálat visszaállítása, ezért a szakemberek megpróbálják „új színben” feltüntetni a sorozást. A legvadabb ötletük szerint ingyenes fitnesztesztként készülnek népszerűsíteni a fiatalok számára a szolgálatra való alkalmassági vizsgálatot.

Németország új katonai szolgálati modell bevezetésére törekszik. A szövetségi kormány olyan törvényen dolgozik, amely egyértelmű visszatérés a teljes körű sorozáshoz, mindez pedig előkészíti a terepet a kötelező katonai szolgálat újbóli bevezetéséhez – számolt be a V4NA.

Az SPD és a CDU ebben a kérdésben szokatlanul egységes álláspontot képvisel. Lars Klingbeil (SPD) alkancellár már kijelentette, hogy a tárgyalások hamarosan lezárulnak. Valószínűsíthető, hogy még az év vége előtt gyors döntés születik.

A Bundestag katonai megbízottja, Henning Otte (CDU) azonban igyekszik jelenleg a sorozás koncepcióját „korszerűbb megvilágításba” helyezni.

„Ami korábban kötelező, szigorú légkörű eseménynek számított, most szolgáltatási ajánlattá válik – egyfajta egészségügyi ellenőrzéssé, amelynek hazafias felhangja van”

– fogalmazott Otte, aki a Rheinische Post című lapban

pozitív élményről, sőt ingyenes állami fitnesztesztről beszélt.

A politikai vezetés ünnepélyes pátosszal kíséri ezt a fejleményt. Ami ártalmatlan modernizálásként van eladva, valójában retorikai címcserélés. A vizsgálat fitneszteszt lesz, a kötelező katonai szolgálat pedig lehetőség a fiatalok számára. E mögött azonban az az egyértelmű politikai cél áll, hogy a katonai mentalitást újraélesszék az országban a háborús retorika erősödésének idején.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Pavlo Palamarcsuk)

