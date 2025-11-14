Heves indulatokat váltott ki Németországban a kötelező katonai szolgálat visszaállítása, ezért a szakemberek megpróbálják „új színben” feltüntetni a sorozást. A legvadabb ötletük szerint ingyenes fitnesztesztként készülnek népszerűsíteni a fiatalok számára a szolgálatra való alkalmassági vizsgálatot.

Németország új katonai szolgálati modell bevezetésére törekszik. A szövetségi kormány olyan törvényen dolgozik, amely egyértelmű visszatérés a teljes körű sorozáshoz, mindez pedig előkészíti a terepet a kötelező katonai szolgálat újbóli bevezetéséhez – számolt be a V4NA.

Az SPD és a CDU ebben a kérdésben szokatlanul egységes álláspontot képvisel. Lars Klingbeil (SPD) alkancellár már kijelentette, hogy a tárgyalások hamarosan lezárulnak. Valószínűsíthető, hogy még az év vége előtt gyors döntés születik.

Der Wehrbeauftragte des Bundestags drängt auf eine schnelle Einigung beim Wehrdienst. Die Musterung sollte seiner Ansicht nach als Service gesehen werden: »quasi als kostenfreier staatlicher Fitnesstest«. https://t.co/sUpfWMBeWI — DER SPIEGEL (@derspiegel) November 12, 2025

A Bundestag katonai megbízottja, Henning Otte (CDU) azonban igyekszik jelenleg a sorozás koncepcióját „korszerűbb megvilágításba” helyezni.

„Ami korábban kötelező, szigorú légkörű eseménynek számított, most szolgáltatási ajánlattá válik – egyfajta egészségügyi ellenőrzéssé, amelynek hazafias felhangja van”

– fogalmazott Otte, aki a Rheinische Post című lapban

pozitív élményről, sőt ingyenes állami fitnesztesztről beszélt.

A politikai vezetés ünnepélyes pátosszal kíséri ezt a fejleményt. Ami ártalmatlan modernizálásként van eladva, valójában retorikai címcserélés. A vizsgálat fitneszteszt lesz, a kötelező katonai szolgálat pedig lehetőség a fiatalok számára. E mögött azonban az az egyértelmű politikai cél áll, hogy a katonai mentalitást újraélesszék az országban a háborús retorika erősödésének idején.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Pavlo Palamarcsuk)