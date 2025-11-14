Bocsánatot kért a BBC, de kiderült, más műsorban is ugyanúgy manipuláltak: Trumpék már rágalmazási gyakorlatról beszélnek

A The Telegraph feltárta, hogy a BBC Newsnight egyik 2022. június 9-én sugárzott adásában megvágott felvételt mutatott be Donald Trump beszédéről. A manipulált klip két, mintegy egy órás eltéréssel elhangzott mondatot kapcsolt össze, így azt sugallta, mintha Trump arra biztatta volna támogatóit, hogy a Capitoliumhoz vonuljanak és „harcoljanak”.

Ez a módszer kísértetiesen hasonlít a BBC Panorama később leadott dokumentumfilmjének botrányos vágására, amely a közelmúltban két vezető, Tim Davie főigazgató és Deborah Turness, a BBC News vezérigazgatójának lemondásához vezetett.

A csatorna a Panorama után bocsánatot kért Trumptól, miután az elnök egy egymilliárd dolláros perr a társaságot.

Trump jogi csapata most azt állítja: a Newsnight-felvétel bizonyítja, hogy a BBC „rágalmazási mintázatot” folytat az elnökkel szemben. A műsorvezető, Kirsty Wark figyelmen kívül hagyta Mick Mulvaney, Trump korábbi kabinetfőnökének élő adásban elhangzott kritikáját, amely szerint a felvétel „össze van splicerelve”.

A bejelentők szerint a következő napi szerkesztőségi értekezleten is elutasították az aggályokat.

A BBC belső köreiben ugyanakkor néhányan jobboldali támadásnak próbálják beállítani a botrányt, és azt állítják, hogy az esetek csupán elszigetelt hibák. A The Telegraph azonban újabb bejelentőtől kapott bizonyítékokra hivatkozva azt írja: a probléma mélyebben gyökerezhet a BBC-ben, mint azt hivatalosan elismerik.

A vágás különösen azért vet fel kérdéseket, mert a Newsnight már évekkel a Panorama előtt bemutatta a manipulált Trump-felvételt, és az aggodalmak már akkor felmerültek. Ez megkérdőjelezi a BBC állítását, miszerint a Panorama esete „ártatlan hiba” volt.

A politikai reakciók gyorsan követték egymást. Dame Caroline Dinenage úgy vélte, hogy a BBC-nek átfogó szerkesztési reformra van szüksége. Richard Tice szerint a BBC hírszolgálatát „anti-Trump mérgezés” hatja át. Nigel Huddleston árnyék kulturális miniszter pedig teljes körű vizsgálatot sürgetett, szerinte ugyanis „a sorozatos incidensek mélyen gyökerező problémára utalnak”.

A BBC közleményben reagált: „A BBC a legmagasabb szerkesztői normák szerint működik. Az ügyet vizsgáljuk.”

Kiemelt kép: A BBC brit közszolgálati médiatársaság londoni székháza 2025. november 10-én (Fotó: MTI/EPA/Andy Rain)