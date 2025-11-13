„Út az ukrán börtönbe program”? Egy vezető ukrán lap szerint Zelenszkijt maga alá temetheti a rendszerszintű korrupció

„Azt a korrupcióellenes szervezetet akarta megbuktatni Zelenszkij, amelyik most egymás után kapcsolja le a bizalmasait” – erről ír a The Kyiv Independent a héten kirobbant Timur Mindics–ügy kapcsán.

A hirado.hu felületén is beszámoltunk a Mindics–ügyről, amely politikai–büntetőjogi földindulásként roppantotta meg a kijevi hatalmat, lerántva a leplet arról a rendszerszintű korrpciós gépezetről, amelynek léte már a botrány kirobbanása előtt is közismert volt. Emlékezetes, az ukrán korrupcióellenes szervek hétfőn részletes jelentést publikáltak egy magas szintű korrupciós ügyben zajló nyomozásról, amelynek a Volodimir Zelenszkij „pénztárosának” is nevezett ukrán oligarcha, Timur Mindics a főszereplő.

Zelenszkij még a nyáron írta alá azt a törvénytervezetet, amellyel a korrupcióellenes hatóságokat – a NABU-t és a SAPO-t – megfosztotta volna függetlenségüktől, a javaslat elfogadása után azonban a 2014-es forradalom óta nem látott tüntetések kezdődtek Ukrajnában, az elnök ezért – valamint a nemzetközi tiltakozás hatására – egy új törvényjavaslattal kívánta semlegesíteni a korábban elfogadott rendelkezést.

Zelenszkijék nem véletlenül akarták nagyon parancsuralmi irányítás alá vonni az ukrán korrupcióellenes szerveket, mivel a közelmúltban a SAPO nyomozást indított Zelenszkijék ellen, az SZBU ezért vizsgálatot indított a SAPO vezetője ellen. Hétfőn pedig közleményt adott ki a NABU, amelyben újabb fejleményekről számoltak be az ukrán elnök körével szemben zajló vizsgálattal kapcsolatban. A közleményben azt írták: „A NABU és a SAPO nagy léptékű akciót hajt végre a korrupció feltárása érdekében az energetika területén.”

„15 hónap munka, 1000 órányi hangfelvétel. Magas szintű bűnszervezet tevékenységét dokumentáltuk.”

„Résztvevői átfogó korrupciós hálózatot működtettek az állami szférához tartozó energetikai vállalatoknak, többek között az Enerhoatomnak, Ukrajna állami tulajdonú atomenergia-ügynökségének az ellenőrzése céljából” – fűzték hozzá.

Ezzel kapcsolatban megosztottak jónéhány szemléletes fotót is arról, hogy miket foglaltak le a vizsgálat alatt, és további részleteket ígértek későbbre (a közlemény óta újabb bejegyzések – zömében videók – jelentek meg a nyomozásról). A mostani vizsgálat középpontjában – mint a cikk elején lévő idézetben is olvasható – az energetika és az Enerhoatom ukrán vállalat áll, azonban a már említett Fire Point ügyében is vizsgálat zajlik Mindics ellen, aki után már az FBI is nyomozást indított.

Továbbá az ukrán sajtóban már arról is írnak, az ukrán nyomozók birtokába került hangfelvétel, amelyen Volodimir Zelenszkij hangja is hallható.

Mindics időközben elmenekült Ukrajnából, a nyomozás a kormány több tagját, így az energiaügyi tárcát is elérte, szerdán pedig Szvitlana Hrincsuk ukrán energetikai miniszter pedig benyújtotta lemondását.

„Út az ukrán börtönbe program” – a The Kyiv Independent szerint Zelenszkij elnökségének legnagyobb korrupciós botránya a saját soraiban van

A botránnyal kapcsolatban közölt terjedelmes publicisztikát a The Kyiv Independent, emlékeztettek, Zelenszkijt pontosan

ugyanazok a bűnök temetik maguk alá, amivel elődjét Petro Porosenkót támadta a 2019-es elnökválasztási kampányban: a korrupció és a nepotizmus.

A Kiyv Independent publicistája azzal folytatta, miután a NABU vizsgálatot indított és a nyomozás elkezdte elérni az elnök köreit, Zelenszkijm stábja eleinte megpróbálta lekicsinyelni Mindics szerepét az ügyben. Azonban, ahogy egyre több részlet derült ki, úgy csúszott ki Zelenszkij lába alól a talaj, ezért – ahogy fogalmazott – „az egyik szokásos eszközéhez fordult, és megígérte, hogy szankciókat vezet be korábbi üzleti partnerével szemben”. A portál szerzője szerint ezúttal ez kevés lesz, aki idézve a Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet 2024-es felmérésének eredményeit kifejtette:

az ukrajnai lakosok 50 százaléka véli úgy, hogy Zelenszkij semmit sem teljesített elnöki programjából.

Azonban nemcsak itt érhető tetten, hogy Zelenszkij körül elfogyott a levegő, a szerző szembe állította egymással Zelenszkij egy 2019-es és egy 2023-as nyilatkozatát.

„A modern politikusok régi haraghoz, nepotizmushoz és üzleti projektekhez kötődnek, és képtelenek megváltoztatni Ukrajnát”

– hangoztatta Zelenszkij a 2019-es kampányban. Ehhez képest négy évvel képes már egészen más hangnemet ütött meg:

„Ha elveszítem a csapatomat, és ez egy kicsi – 5-6 menedzsert –, akkor gyengébbek leszünk”

– fogalmazott Zelenszkij 2023-ban. A Kyiv Independent szerzője ezzel együtt felsorolta az elnök embereinek névsorát – Andrij Kosztyin volt főügyész, Olekszij Csernysov volt miniszterelnök-helyettes, Oleh Tatarov, Rosztyiszláv Surma és Andrij Szmirnov, az elnöki hivatal helyettes vezetői – akik súlyos botrányba keveredtek az elmúlt évek során. Idézte a szerző Oleh Saakian politikai elemző szavait, ako úgy véli: a jelenlegi kormány megalakulásának módja problémás belső körhöz vezetett.

„Az emberek Zelenszkijre, mint [antikorrupciós] eszményre szavaztak, nem pedig a csapatára vagy az ideológiájára”

– mondta az elemző, aki arra is felhívta a figyelmet: mostanra a teljes döntéshozatal az elnöki hivatalban összpontosul. A szerző a publicisztikában kijelentette, Zelenszkij hat évvel később ugyanazokkal a problémákkal szemben találja magát, mint Porosenko és ezért belefullad a korrupcióba.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: MTI/EPA/Martin Divisek)