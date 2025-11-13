Ursula von der Leyen: Európa továbbra is támogatni fogja az ukrán ellenállást

„Európa továbbra is támogatni fogja Ukrajna ellenállását, ami az elmúlt két hétben még sürgetőbbé vált, mivel Oroszország ismét támadásba lendült, a teljes ukrán energiarendszert célozva” – jelentette ki Ursula von der Leyen csütörtökön Brüsszelben.

Az Európai Parlamentnek a legutóbbi uniós csúcs eredményeit tárgyaló plenáris vitájában az Európai Bizottság elnöke hangsúlyozta: az oroszok egyetlen nap alatt több mint 40 rakétát, valamint mintegy 500 drónt lőttek ki ukrán energetikai létesítményekre, két nagy erőmű pedig megsemmisült. „Mivel nem tud előrehaladni a fronton, Putyin elnök ismét a telet próbálja fegyverként használni, hogy megtörje az ukrán népet. Ismét kudarcot kell majd vallania” – fogalmazott.

A bizottság elnöke közölte: Európa továbbra is helyreállítja az orosz csapások okozta károkat, stabilizálja Ukrajna energiahálózatát – több mint két gigawattnyi villamos energiát exportálva –, és védi a kritikus infrastruktúrát új drónelhárító rendszerekkel. „Ez a tél meghatározza majd a háború jövőjét” – tette hozzá.

Ursula von der Leyen szerint tartós béke csak erős és független Ukrajnával képzelhető el. „Vlagyimir Putyin azt hiszi, túl tud élni minket. Ez súlyos tévedés. Folytatnunk kell a háború költségeinek növelését Oroszország számára” – mondta, hozzátéve, hogy az orosz gazdaságot egyre jobban sújtják a háború következményei.

A bizottság elnöke bejelentette: az Európai Unió csütörtökön csaknem 6 milliárd euró támogatást utal ki Ukrajnának. Üdvözölte a tagállami vezetők egyértelmű vállalását is, amely szerint az EU az elkövetkező két évben is biztosítani fogja Ukrajna pénzügyi szükségleteinek fedezését.

Mint mondta: a finanszírozási keretek megteremtésére három lehetséges forgatókönyv készült. A költségvetési mozgástér felhasználása új tőkepiaci források bevonására, kormányközi megállapodás a tagállami finanszírozásról, illetve egy úgynevezett jóvátételi hitel.

„Ez azt jelenti, hogy a befagyasztott orosz eszközök készpénzegyenlegeit kölcsönként adnánk Ukrajnának, és Ukrajna akkor fizetné vissza, ha Oroszország megfizeti a jóvátételt. Ez a leghatékonyabb módja Ukrajna védelmének és gazdaságának fenntartásának, és a legegyértelműbb üzenet Oroszországnak: az idő nem az ő oldalukon áll” – mutatott rá.

A versenyképesség és a dekarbonizációról szólva az elnök hangsúlyozta: a kettő kéz a kézben jár, és Európának gyorsan, rugalmasan és pragmatikusan kell cselekednie a tiszta átmenet felgyorsítása érdekében

Ursula von der Leyen úgy véli, Brüsszeltől a brazíliai COP30-klímacsúcsig ugyanaz volt a politikai üzenet: a klímasemlegesség felé vezető átalakulást a gazdasági növekedés és a jólét motorjává kell tenni. Felidézte, hogy az idei év a párizsi megállapodás tizedik évfordulója, és bár továbbra is sok a figyelmeztető jel a klímaváltozás miatt, jelentős előrelépés is történt. Míg tíz éve 4 Celsius-fokos felmelegedéssel számoltak a század végére, ma ez 2,4 fok közelébe csökkent.

Kiemelte, hogy az uniós kibocsátás-kereskedelmi rendszer bevezetése (ETS) óta az európai kibocsátások 50 százalékkal estek, miközben a GDP 27 százalékkal nőtt, az ETS bevételeiből pedig 250 milliárd eurót fordítottak tiszta technológiákra és innovációra. „Aki szennyez, fizet; aki nem akar fizetni, innovál” – fogalmazott.

Az Európai Bizottság elnöke rámutatott: a megújuló energiaforrások nemcsak tisztábbak, hanem olcsóbbak is, és tíz év alatt megduplázódott a beléjük áramló globális tőke. „Ez hatalmas lehetőség Európának” – mondta, ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a magas energiaárak továbbra is komoly akadályt jelentenek a kontinens versenyképessége előtt.

Ursula von der Leyen üdvözölte az Európai Tanács elnökének kezdeményezését, hogy februárban informális csúcstalálkozót tartsanak a versenyképességről. „Óriási potenciálunk van – csak fel kell szabadítani” – fogalmazott.

Gál Kinga, a Fidesz európai parlamenti képviselője szerint a legutóbbi uniós csúcsot a stratégiai bénultság jellemezte, és Brüsszel továbbra is a kudarcos háborús politika folytatását erőlteti, miközben nincsenek meg a megfelelő anyagi eszközök Ukrajna támogatásához és a háború finanszírozásához.

Úgy fogalmazott: az újabb források előteremtése alapvető jogi elveket kérdőjelez meg, és generációkat adósítana el, amelynek árát végső soron az európai polgárokkal fizettetné meg Brüsszel. Egyúttal bírálta az Európai Bizottságot amiatt is, hogy szerinte újabb hatásköröket vonna el a tagállamoktól, többek között az „erőltetett védelmi felkészülés” ürügyén. Hangsúlyozta: az unió versenyképessége folyamatosan romlik a Zöld megállapodás és a tartósan magas energiaárak miatt.

A képviselő kifogásolta, hogy Brüsszel továbbra is az elhibázott migrációs paktumot próbálja keresztülvinni. Úgy vélte, az Európai Tanács ülése mindezeket a problémákat csak tovább gördítette maga előtt, ezért összességében „kudarcosnak” tekinthető.

Gál Kinga szerint itt az ideje az irányváltásnak: az uniónak végre aktív szerepet kell játszania a béke előmozdításában. Hangsúlyozta: támogatni, nem akadályozni kellene, hogy mielőbb béketárgyalások kezdődjenek Budapesten.

Kiemelt kép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság (EB) elnöke (Fotó: MTI/EPA/Olivier Hoslet)