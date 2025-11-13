Több mint két évszázados történtet zárult le: beszüntette az egycentes érmék nyomtatását az Egyesült Államok pénzverdére

Több mint két évszázad után beszüntette az egycentes érmék nyomtatását az Egyesült Államok szövetségi pénzverdéje szerdán. A döntésről egy sajtótájékoztatótón beszéltek, ahol az egyik utolsó érmét is felmutatták.

Az 1793 óta forgalomban lévő legkisebb értékű, rézbevonatú érme

utolsó darabjai szerdán kerültek ki a pénzverdéből Philadelphiában, ahol kisebb ceremónia keretében állították le az érmét nyomtató gépet.

A tervek szerint az utolsó példányokat aukción értékesítik.

Brandon Beach, az amerikai pénzügyminisztérium pénzgyártásért is felelős kincstárnoka a ceremónián elmondta, hogy

a lépéssel évente 56 millió dollárt spórolnak meg, ennyi a pénzérmék előállításának anyagköltsége.

Donald Trump elnök még februárban adott utasítást a pénzügyminisztériumnak, hogy tegyen lépéseket a csekély értékű fizetőeszköz gyártásának leállítására, arra hivatkozva, hogy annak gyártási költsége jóval meghaladja értékét.

A szövetségi pénzverde 2024-es éves jelentése szerint

egy darab egycentes érme gyártási költsége 3,7 cent volt.

Az egycentesekből az elmúlt évben 3,2 milliárdot bocsátottak ki. Az amerikai bankárok szövetsége szerint összesen 250 milliárd érme van forgalomban, más becslések szerint viszont ennek csak mintegy fele van használatban.

Az érme gyártásának megszüntetése nem jelenti annak kivonását a használatból, fizetőeszközként továbbra is érvényes az amerikai üzletekben. Az érme az utóbbi években már 97 százalékban cinkből készült vékony rézbevonattal.

Nem csak az egycentesek kerülnek sokba a költségvetésnek

Az Egyesült Államokban használt pénzérmék közül

az ötcentesek gyártási költsége is hasonlóan kedvezőtlen: ezek előállítása is csaknem 14 centbe kerül darabonként.

A tízcentes gyártásának ára ugyanakkor alacsonyabb az érme névértékénél, mert nem éri el a 6 centet. A negyeddolláros, azaz a 25 centes érme előállítása pedig csupán 15 centbe kerül.

Az Egyesült Államokban legutóbb 1857-ben szüntették be egy pénzérme gyártását: akkor az egyre kevésbé használt félcentes érmék kibocsátását állították le.

Kiemelt kép: Brandon Beach kincstárnok felmutatja az utolsó újonnan készített egycentes érmék egyikét a philadelphiai pénzverdében 2025. november 12-én. Beach megerősítette, hogy az Egyesült Államok 2026 elejétől, több mint 230 év után megszünteti az egycentes pénzérmék verését. MTI/AP/Matt Slocum.