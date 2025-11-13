Teljes visszavonulót fújt a BBC, bocsánatot kérnének Donald Trumptól, amiért manipuláltak

A brit közmédia történetének egyik legsúlyosabb botránya robbant ki: a BBC most már teljes meghátrálásra készül, miután Donald Trump amerikai elnök nyilvánosan megvádolta őket azzal, hogy tudatosan manipulálták egy 2021-es beszédének felvételét. A vihar gyorsan tornyosult, a BBC pedig a jelek szerint felismerte: ebből a harcból nem kerülhet ki győztesként.

A helyzetet az indította el, hogy a Panorama című műsor egyik adása úgy szerkesztette meg Trump egyik korábbi beszédét, mintha azzal a Capitolium ostromát bátorította volna. A brit sajtó leplezte le a manipulált részletet, Trump pedig nem is késlekedett: egymilliárd dolláros pert helyezett kilátásba, mondván a BBC „szándékosan félrevezette a közvéleményt”. A BBC most úgy tűnik minden fronton visszakozik visszakozik, nem csak vezetői közül mondtak le, hanem formális bocsánatkérésre is készülnek – értesült az ügyet kirobbantó The Telegraph.

A Fehér Ház szóvivője, Karoline Leavitt nyilatkozatában baloldali propagandagépezetként jellemezte a BBC-t, és jelezte, hogy a bocsánatkérés sem jelenti a jogi lépések végét.

Már távoztak a vezetők

A botrány szinte pillanatok alatt földindulást okozott a brit közszolgálati média londoni központjában. Először Tim Davie főigazgató dobta be a törölközőt, majd Deborah Turness, a BBC News vezetője is távozott. A szervezeten belül hatalmas a zűrzavar: a dolgozók egymásra mutogatnak, a vezetők pedig kénytelenek magyarázkodni.

Jonathan Munro, aki ideiglenesen átvette a BBC News vezetését, próbálja lecsillapítani a kedélyeket, de ő maga is súlyos nyomás alatt áll: korábban ugyanis ő állította, hogy a Panorama vágási gyakorlata „teljesen normális”.

A brit politika is beszállt a csörtébe

A brit politikusok sem kerülhették meg a botrányt. Keir Starmer brit miniszterelnök a parlamentben egyértelműen leszögezte: „a BBC-nek rendet kell tennie a saját háza táján”. Hangsúlyozta, hogy támogatja az erős, független közmédiát, de hozzátette: hibák esetén gyors és átlátható korrekcióra van szükség. A Liberális Demokrata párt vezetjő, Ed Davey felszólalásában odáig odáig ment, hogy azt követelte: egyetlen pennyt se fizessenek Trump felé, ha valóban perre kerül sor.

A BBC most már menekülőutat keres

A The Telegraph információi szerint a BBC jogászai lázasan dolgoznak a bocsánatkérés megfogalmazásán, és már arról folyik a vita, milyen formában ismerjék el a hibát Trump előtt. Mindez azért különösen kellemetlen, mert a közvélemény bizalma pedig már így is mélyponton van. Samir Shah, a BBC elnöke rossz ítélőképesség miatti hibának nevezte a történteket, és már azt is mérlegeli, hogy személyesen ír bocsánatkérő levelet Trumpnak.

Trump ultimátumot adott a BBC-nek: péntekig kell visszavonniuk a műsort, bocsánatot kérniük, és kompenzálniuk az elnököt. Ha ez nem történik meg, indul a per.

A BBC vezetősége számára ez egyre inkább úgy fest, mint egy kényszerpálya: vagy visszavonulót fújnak, vagy szembenéznek az évszázad médiaperével.

Ha megtörténik és brit közmédia valóban bocsánatot kér az amerikai elnöktől, az nem pusztán egy szimpla szerkesztési hiba beismerése lesz – hanem annak is az elismerése, hogy a BBC történelmi tekintélye erőteljesen megingott.

Kiemelt kép: A brit közszolgálati médiatársaság, BBC londoni székháza 2025. november 11-én, a BBC vezérigazgatója, Tim Davie lemondásának másnapján (Fotó: MTI/EPA/Andy Rain)