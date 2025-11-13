Orbánnak van gerince, és térdre ereszkedés nélkül tud tárgyalni - írja a bolgár újság

A Fakti (Tények) című bolgár lap cikke szerint Orbán Viktor megmutatta, hogy van gerince, és hogy Magyarország nemzeti érdeke felülmúlja a budapesti külföldi nagykövetségekét és hogy térdelés nélkül is tárgyalhat a Fehér Házban.

A fakti.bg oldalon elérhető cikkben azt írják: Orbán Viktor olyan politikusként távozott a Fehér Házból, aki tudja, hogyan kell nemet mondani.

A magyar miniszterelnök elérte azt, amire kevés európai vezető képes – mentességet az amerikai szankciók alól – tették hozzá a cikkben, amelyben arról is beszámolnak, hogy Magyarország fenntartotta magának azt a jogot, hogy orosz olajat vásároljon a Druzsba (Barátság) vezetéken keresztül, illetve gázt fogadjon a Török Áramlaton (korábban Déli Áramlat) keresztül, és folytassa a paksi atomerőmű építését a Roszatommal.

A cikkben kiemelten írtak arról, hogy szerintük

Orbán Viktor megmutatta, hogy van gerince, és hogy Magyarország nemzeti érdeke felülmúlja a budapesti külföldi nagykövetségekét, és hogy térdelés nélkül is tárgyalhat a Fehér Házban.

Az írásban a magyar kormányfőt Bojko Boriszov korábbi bolgár miniszterelnökkel hasonlítják össze, aki szerintük feláldozta azt a Déli Áramlatot, amelyből Bulgária milliárdokat kereshetett volna, leállított egy atomerőművet és kormányzása idején energiafüggővé tette Bulgáriát, a Fehér Házba pedig könyörgőként lépett be.

Ezzel szemben – írja a bolgár lap – Orbán Viktor partnerként lépett be az amerikai elnök rezidenciájára és a tárgyalásokból győztesen került ki és mivel Moszkvával sem fél tárgyalni, ezért Magyarország elérte az energiafüggetlenséget.

Míg a magyar miniszterelnök elérte, hogy halassza el az amerikai szankciókat az amerikai cseppfolyósított gáz és nukleáris üzemanyag Westinghouse-tól történő vásárlása ellen, Bulgária továbbra is kivételen kívül marad.

A bolgár újság cikkében megállapítja, hogy Bulgária miközben régóta importál amerikai cseppfolyósított gázt, a szankciók rá teljes mértékben érvényesek.

Úgy fogalmaztak:

nyilvánvaló, hogy a nemzetközi energiapolitikában nem minden szereplő fér hozzá egyenlő mértékben a „kivételekhez”.

Kétféleképpen lehet beszélni a nagyhatalmakkal: olyan vezetőként, akinek állama van, vagy vazallusként, akinek felettesei vannak – írták.

„Orbán Viktor az előbbit választotta, Bojko Boriszov pedig az utóbbit – szögezték le a cikkben, hozzáfűzve: kettő közötti különbség végzetes.”

Orbán Viktor úgy gondolkodik és cselekszik, mint egy államférfi, Boriszov pedig mint egy szolga és kolóniavezető

– állapította meg a bolgár Fakti című lap a cikkben, melynek végén azt írták:

Bulgária azért nem olyan, mint Magyarország mert olyan embereket választ, mint Boriszov, nem pedig olyan személyiségeket, mint Orbán Viktor.

Kiemelt kép: Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos)