Nem, Jézus nem jelent meg Franciaországban – közölte a Vatikán

Jézus nem jelent meg különleges módon egy észak-franciaországi kisvárosban, ahol évtizedek óta állítják ezt, ebből adódóan pedig a bekövetkező világvégét sem jósolta meg – közölte szerdán a Vatikán egy iránymutatásban, amellyel pontot tettek az ügyre.

A pápa által jóváhagyott új utasításban – amelyet a Reuters hírügynökség ismertetett – a Vatikán Doktrinális Hivatala kijelentette, hogy

a normandiai Dozule városában történt Jézus-megjelenésekről szóló történeteket a világ 1,4 milliárd katolikusának nem szabad hitelesnek tekintenie.

Korábban egy, a városban élő katolikus anya arról számolt be, hogy az 1970-es években 49 alkalommal látta Jézust, aki egy sor üzenetet diktált neki, és arra kérte, hogy építsen egy 7,38 méter magas keresztet a város dombján.

A mostani iránymutatásban azt írták, hogy Jézus válaszolhat ugyan az imákra, de a franciaországi megjelenések története nem hiteles.

„Az állítólagos megjelenések jelenségét […] határozottan nem természetfeletti eredetűnek kell tekinteni, minden ebből következő következménnyel együtt”

– áll a Vatikán által a franciaországi észlelésekről kiadott szövegben.

Mindezt azzal indokolták: „A keresztnek nincs szüksége 7,38 méternyi acélra vagy betonra ahhoz, hogy felismerjék: minden alkalommal felemelkedik, amikor egy kegyelem által megindított szív megnyílik a megbocsátás előtt”. Ezen kívül megjegyezték, hogy a franciaországi jelenésekről beszélő nő szerint Jézus azt is mondta neki, hogy a világ még a 2000-es évek előtt véget ér. „Nyilvánvaló, hogy ez az állítólagos jóslat nem teljesült” – jegyezték meg a vatikáni határozatban.

Máshol viszont láthatták Jézust vagy Szűz Máriát a katolikus egyház szerint

Mint a Reuters cikkében emlékeztettek: a katolikus vallás szerint az olyan természetfeletti alakok, mint Jézus vagy Szűz Mária képesek jelenések formájában megjelenni a hívők előtt, hogy vallási üzeneteket közvetítsenek, új áhítati gyakorlatokat hozzanak létre vagy általános békére szólítsanak fel.

A Vatikánnak van egy hivatalos elbírálási eljárása is a feltételezett jelenések kiértékelésére, és korábban figyelmeztettek arra is, hogy ezeket sok esetben pénzügyi haszonszerzésre próbálják felhasználni egyesek.

A Vatikán által elismert jelentősebb jelenések közé tartozik Szűz Mária 1531-es megjelenése Mexikóban a Guadalupe-i Szűzanyaként, valamint Jézus 1930-as évekbeli megjelenései a Faustina Kowalska lengyel nővér előtt, akit később szentté is avattak.

A Vatikán nemrégiben egy olyan rendeletet is kiadott, amely tisztázza, hogy a katolikusok milyen címeket használhatnak Szűz Mária említésekor. A szöveg szerint Mária nem nevezhető a világ „társmegváltójának”, mivel egyedül Jézus váltotta meg az emberiséget keresztre feszítésével és halálával.

Kiemelt kép forrása: Pinterest.com.