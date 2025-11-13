Négy európai Antifa-csoportot vett a globális terrorszervezetek szankciós listájára az Egyesült Államok

Az Egyesült Államok a globális terrorszervezetek szankciós listájára vett négy európai Antifa-csoportot, közte a Budapesten is 2023-ban támadást elkövető Antifa Ostot – jelentette be csütörtökön Marco Rubio külügyminiszter.

A miniszteri közlemény szerint a német Antifa Ost, az olasz Informális Anarchista Szövetség/Nemzetközi Forradalmi Front, a görög Fegyveres Proletárigazság nevű csoport és a szintén görög Forradalmi Osztályönvédelem elnevezésű szervezet felkerült a kiemelt globális terrorszervezetek (Specially Designated Global Terrorists) listájára.

Az amerikai kormány szándéka, hogy a négy szervezetet egyúttal a külföldi terrorszervezetek (Foreign Terrorist Organizations) szankciós listájára is felvegye – írta a miniszter.

Marco Rubio közleménye szerint az intézkedés összhangban van Donald Trump elnök azon törekvésével, hogy fellépjen az Antifa-hálózat politikai erőszakra irányuló törekvéseivel szemben.

A lépés „támogatja Trump elnök Nemzetbiztonsági Elnöki Határozatát, azt a kezdeményezést, hogy felszámolja a saját magukat antifasisztaként feltüntető hálózatokat, intézményeket és szervezeteket, amelyek politikai erőszakot alkalmaznak és terrorcselekményeket követnek el, aláásva a demokratikus intézményeket, alkotmányos jogokat és alapvető szabadságjogokat” – olvasható az amerikai külügyminiszter közleményében.

A külügyminisztérium háttértájékoztatója arra is felhívja a figyelmet, hogy a német Antifa Ost 2018 és 2023 között több támadást is végrehajtott Németországban olyan személyek ellen, akiket fasisztának, illetve szélsőjobboldalinak minősített, valamint 2023. februárjában köze volt Budapesten elkövetett támadásokhoz.

Az amerikai kormány arra is emlékeztet, hogy a magyar kormány idén szeptemberben terrorszervezetnek nyilvánította a német Antifa Ostot.

Donald Trump elnök nyáron és ősszel többször utalt arra, hogy az Egyesült Államokban erőszakba torkolló kormányellenes tüntetések mögött szervezett csoportok, köztük az Antifa-hálózat áll, amelynek amerikai szervezeteit szeptemberben már belföldi terrorszervezetté nyilvánította.

Kiemelt kép: Marco Rubio amerikai külügyminiszter (Fotó: MTI/EPA/Graeme Sloan)