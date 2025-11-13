Megszólalt a Magyarországra menekült lengyel minisztert: Tusk kenőpénzt fogadott el, egy bűnbandával állunk szemben

Ziobro szerint voltak olyan személyek, akik a nyomozás során terhelő vallomást tettek Tuskra, még miniszterelnöki időszakából is. „Volt ilyen, és voltak olyan ügyek, amelyekben Tuskot vesztegetés elfogadásával is megvádolták. De ez nem jelenti azt, hogy minden esetben hitelt kellett adnunk a vallomásoknak” – fogalmazott.

A volt miniszter felidézte Sławomir Nowak, Tusk korábbi kabinetfőnökének ügyét is, amely letartóztatással végződött. Arra a kérdésre, miért nem született vádemelés Tusk ellen, Ziobro úgy válaszolt:

nem bosszúról, hanem tisztességes eljárásról volt szó.

Hangsúlyozta, ők „nem törtek be Tusk házába, nem törték rá az ajtót”, hanem megfontoltan jártak el, tudva, hogy egyesek hamis tanúvallomással próbálhatnak kedvezményeket szerezni.

A politikus éles szavakkal illette a jelenlegi lengyel kormányt is. Úgy fogalmazott:

„bűnözői csoport uralja ma Lengyelországot”, amelynek élén egy demokratikus felhatalmazással rendelkező miniszterelnök áll, aki mégis tudatosan megszegi a törvényt.

Szerinte Tusk már hivatalba lépése előtt jelezte, hogy „a törvényt úgy fogja alkalmazni, ahogyan ők értelmezik”.

Ziobro az igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatos kritikákat sem fogadta el. Piotr Witwicki műsorvezető felvetette, hogy a korábbi kormányzás idején az ellenzék szintén törvénysértéssel vádolta a hatalmat, és a döntéseket végső soron független bíróságok hozzák. Ziobro azonban ezt elutasította, mondván: a bírákat „illegális jelöltek” nevezik ki, és – szerinte – maguk is beismerték, hogy tudatosan megszegik a törvényt.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök és Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyi miniszter találkozója Budapesten 2025. október 30-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)