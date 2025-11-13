Levettetné a medvehúst a szlovákiai vendéglátóhelyek étlapjáról a lengyelországi Greenpeace

A szlovák kormány korábban – a gyakori medvetámadások miatt – engedélyezte a mintegy 1300 egyedből álló barnamedve populáció kilövését, az elejtett állatok húsát értékesíthetik, így
már megjelentek a szlovák vendéglátóhelyek étlapjain a medvékből készült ínyencségek.
A barnamedve az EU-ban védett fajnak számít, így a döntés heves kritikát váltott ki természetvédelmi szervezetek és ellenzéki politikusok részéről, most épp a Greenpeace Lengyelország emelt szót a szlovákiai gyakorlat ellen – számolt be a Divany.hu.
Az Európai Bizottság néhány hónapja már figyelmeztette az országot: az unió élőhelyvédelmi irányelvének értelmében a medve tartása, szállítása és eladása is tilos, kereskedelmi forgalomba semmilyen formában nem kerülhet. Bizonyos esetek kivételt képezhetnek, de a szabályokat szigorúan be kell tartani.
Az EU arra is figyelmeztette Szlovákiát, hogy
az elejtett állatok húsát be kell vizsgáltatni azelőtt, hogy fogyasztásra kínálnák.
Szlovákia Európában Románia után a második helyen áll a barnamedve-támadások számát tekintve. A 2000 és 2020 közötti időszakban 54 támadást regisztráltak,
évente átlagosan tízszer támadnak medvék emberre.
A kormány szerint a medvepopuláció túlszaporodása vezetett a támadások számának növekedéséhez. A Greenpeace Lengyelország azonban törvénytelennek tartja a Szlovák településeken kószáló medvék kilövését.
„A lengyelországi medvék gyakran átlépik a szlovák határt. A szlovák kormány döntése, hogy tömegesen kiirtja őket, törvényellenes, és veszélyezteti a faj lengyelországi állományát is. A panasszal azt szeretnénk elérni, hogy a lehető leghamarabb leállítsák ezt az öldöklést” – hangsúlyozta Aleksandra Wiktor, a Greenpeace Lengyelország munkatársa.
A szlovák környezetvédelmi minisztérium a Pravda napilappal azt közölte, hogy a vadászok már több mint 100 medvét lőttek ki az egyszerűsített jogszabályok alapján, míg a barnamedve akciócsoportok több mint 80 állattal végeztek. További 31 medve kimúlt, így az idei év első tíz hónapjában 211 egyeddel csökkent az állomány.
Ha az EU fellépne a gyakorlat ellen, az a medvehús éttermi felszolgálásának is véget vethetne.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Földi Imre)