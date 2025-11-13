„Kiborult az aranybili” – az ukrán korrupciós botrányról posztolt Orbán Viktor

A miniszterelnök azzal a felütéssel kezdte bejegyzését, hogy „Ukrajnában kiborult az aranybili”. Mint írta, „az energetikai miniszter már lemondott, az elsőrendű vádlott pedig elhagyta Ukrajnát. Ide, ebbe a káoszba akarják a brüsszeliek önteni az európai adófizetők pénzét.”
Kapcsolódó tartalom
Benyújtotta lemondását a korrupciós botrányba keveredett ukrán energetikai miniszter
Benyújtotta lemondását szerdán Szvitlana Hrincsuk ukrán energetikai miniszter, akinek döntése az energetikai ágazatot érintő nagyszabású korrupcióellenes eljárással áll összefüggésben.
Dollárkötegeket foglaltak le Zelenszij szökésben lévő egykori üzlettársánál
Timur Mindics szökése érzékeny kérdéseket vet fel az államapparátus tetején álló lehetséges cinkosokkal kapcsolatban is.
„Hogy amit nem lőnek el a fronton, azt ellopja a háborús maffia. Őrültség”
– hangsúlyozta.
Leszögezte,
„a magyar emberek pénzét nem küldjük Ukrajnába”.
„Jobb helye van itthon: csak ezen a héten megdupláztuk a nevelőszülők juttatásait és döntöttünk a 14. havi nyugdíjról. És ezek után főleg nem kérünk az ukrán elnök pénzügyi követeléseiből és zsarolásaiból. Ideje lenne, hogy Brüsszelben is végre megértsék, mire megy el a pénzük” – írta Orbán Viktor.
Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)