Műsorújság
HU
EN
RO
#budapesti békecsúcs #Jónak lenni jó! 2025 #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

„Kiborult az aranybili” – az ukrán korrupciós botrányról posztolt Orbán Viktor

Szerző: hirado.hu
2025.11.13. 07:34

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
„Lelepleztek egy Zelenszkij elnökhöz ezer szálon kötődő ukrán háborús maffiahálózatot” – erről írt Orbán Viktor csütörtök reggel a Facebookon.

A miniszterelnök azzal a felütéssel kezdte bejegyzését, hogy „Ukrajnában kiborult az aranybili”. Mint írta, az energetikai miniszter már lemondott, az elsőrendű vádlott pedig elhagyta Ukrajnát. Ide, ebbe a káoszba akarják a brüsszeliek önteni az európai adófizetők pénzét.”

Kapcsolódó tartalom

„Hogy amit nem lőnek el a fronton, azt ellopja a háborús maffia. Őrültség”

– hangsúlyozta.

Leszögezte,

a magyar emberek pénzét nem küldjük Ukrajnába”.

Jobb helye van itthon: csak ezen a héten megdupláztuk a nevelőszülők juttatásait és döntöttünk a 14. havi nyugdíjról. És ezek után főleg nem kérünk az ukrán elnök pénzügyi követeléseiből és zsarolásaiból. Ideje lenne, hogy Brüsszelben is végre megértsék, mire megy el a pénzük” – írta Orbán Viktor.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

korrupcióorosz–ukrán háború Orbán Viktor

Ajánljuk még

 