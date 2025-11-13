„Kiborult az aranybili” – az ukrán korrupciós botrányról posztolt Orbán Viktor

„Lelepleztek egy Zelenszkij elnökhöz ezer szálon kötődő ukrán háborús maffiahálózatot” – erről írt Orbán Viktor csütörtök reggel a Facebookon.

A miniszterelnök azzal a felütéssel kezdte bejegyzését, hogy „Ukrajnában kiborult az aranybili”. Mint írta, „az energetikai miniszter már lemondott, az elsőrendű vádlott pedig elhagyta Ukrajnát. Ide, ebbe a káoszba akarják a brüsszeliek önteni az európai adófizetők pénzét.”

„Hogy amit nem lőnek el a fronton, azt ellopja a háborús maffia. Őrültség”

– hangsúlyozta.

Leszögezte,

„a magyar emberek pénzét nem küldjük Ukrajnába”.

„Jobb helye van itthon: csak ezen a héten megdupláztuk a nevelőszülők juttatásait és döntöttünk a 14. havi nyugdíjról. És ezek után főleg nem kérünk az ukrán elnök pénzügyi követeléseiből és zsarolásaiból. Ideje lenne, hogy Brüsszelben is végre megértsék, mire megy el a pénzük” – írta Orbán Viktor.

