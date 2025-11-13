Gyürk András: Az ukrán háborús maffia uniós energetikai támogatásokra is rátehette a kezét

A kormánypárti politikus a kommünikében úgy fogalmazott: „A háború kezdete óta az Európai Unió közel 3 milliárd eurós támogatást nyújtott az ukrán energiaszektor számára. Az Európai Bizottságnak egyértelmű választ kell adnia, hogy az ukrán háborús maffia az európai adófizetők pénzére is rátette-e a kezét. Ezért azonnali választ igénylő kérdésekkel fordultunk a brüsszeli testülethez.”
Gyürk András azt is közölte, hogy „az európai, köztük a magyar adófizetők pénzéből Ukrajna energetikai ágazata kétmilliárd eurót kapott vissza nem térítendő támogatásként, valamint 160 millió eurót a téli felkészülésre. Emellett európai kezességvállalással 500 millió eurónyi hitelt kaptak földgáz vásárlására. Ezek jelentős összegek”
A Fidesz EP-képviselője úgy látja, hogy „a mostani ukrán korrupciós botrány felveti annak a lehetőségét, hogy ezek a források az ukrán háborús maffia kezébe kerülhettek.” Gyürk András hozzátette, hogy azonnali választ igénylő kérdésekkel fordultak az Európai Bizottsághoz. A képviselő emellett egyértelmű tájékoztatást és garanciát vár a testülettől, hogy a magyar és az európai adófizetők pénze nem érintett-e a korrupciós ügyben.
„Szintén érdeklődtünk, hogy mit tesz Brüsszel annak érdekében, hogy az elvi lehetőségét is kizárja annak, hogy az Ukrajnának folyósított támogatásokat nem céljuknak megfelelően használják fel. Végül felszólítottuk a Bizottságot, hogy az események tükrében vizsgálja felül Ukrajna EU-csatlakozásával kapcsolatos álláspontját. Ez egy súlyos ügy. Ehhez mérhető, egyértelmű állásfoglalásra van szükség Brüsszeltől is”
– zárta közleményét a Fidesz EP-képviselője.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a cseh partnerével a prágai várban tartott megbeszélése utáni sajtóértekezleten 2025. május 4-én.
Korrupciós botrány Ukrajnában
A Die Welt tudósítása szerint egy házkutatás során dollárkötegeket foglaltak le Volodimir Zelenszij szökésben lévő egykori üzlettársánál, akinek házában a nyomozók aranyból készült vécét is találtak, amellyel jó eséllyel az ukrán elnök is találkozott, amikor a Covid-járvány idején Timur Mindics lakásában ünnepelte születésnapját.
A nyomozók nem megfelelő beszerzési eljárásokkal, elsikkasztott pénzeszközökkel, állami és félállami tulajdonú vállalatokban zajló párhuzamos irányítási struktúrákkal, fekete könyveléssel kapcsolatban vizsgálódnak, az ezekkel okozott kár állítólag körülbelül 100 millió dollár. A Die Welt azt írta:
az érintettek között több felső vezető, aktív politikus, miniszter és volt politikusok vannak, sőt olyan is, aki régóta Moszkvához kötődik.
Ahogyan arról a hirado.hu is beszámolt: Julija Szviridenko kormányfő szerda reggel jelentette be, hogy felfüggesztették tisztségéből Herman Haluscsenko igazságügyi minisztert, akinél a NABU korrupciós ügyekben nyomozó hatóság és a SAPO korrupcióellenes ügyészség mások mellett szintén házkutatást tartott. A Die Welt tudatta a cikkben azt is, hogy átvizsgálták Haluscsenko tanácsadójának vagyonát is, aki szoros kapcsolatban áll egy nyíltan oroszbarát politikussal és vállalkozóval, Andrij Derkaccsal, akinek egyik ingatlana állítólag a korrupciós hálózat „bankjaként” szolgált.