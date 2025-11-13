Fokozott biztonsági intézkedéseket vezetnek be Franciaországban az iszlamista terrortámadás évfordulóján

Franciaország készül a 2015. november 13-i terrortámadások tizedik évfordulójának megemlékezésére. Laurent Nunez francia belügyminiszter arra utasította a rendőrség és a csendőrség vezetőit, hogy növeljék a biztonsági intézkedéseket a belső és nemzetközi feszültségek közepette.

Franciaország a 2015. november 13-án történt, a modern kori európai történelem legvéresebb terrortámadásainak tizedik évfordulóján az áldozatokra emlékezik. A több mint százhalálos áldozat és több száz sebesült emlékére rendezett hivatalos megemlékezést november 13-án tartják Párizsban és Seine-Saint-Denis megyében.

Laurent Nunez belügyminiszter fokozott éberségre szólított fel, és táviratban fordult a nemzeti rendőrség és a csendőrség vezetőihez, valamint a prefektusokhoz, arra utasítva őket, hogy az egész országban erősítsék meg a biztonsági intézkedéseket november 10. és 16. között – számolt be a Le Figaro.

A miniszter külön hangsúlyozta, hogy

fokozott védelmet kell biztosítani a koncerttermek és a nagyszabású rendezvények környékén, és megfelelő rendszert kell kialakítani a tömegek kezelésére.

„Ezek a helyszínek különös figyelmet igényelnek a belbiztonsági erők és a Sentinelle hadműveletben részt vevő katonák részéről” – fogalmazott.

Az intézkedés annak fényében is különösen időszerű, hogy a belső elhárítás (DGSI) a közelmúltban meghiúsított egy terrortámadás-sorozatot. Október 10-én három fiatal nőt – 18, 19 és 21 éves korúakat – vettek őrizetbe és helyeztek előzetes letartóztatásba terrorcselekmények elkövetésére irányuló bűnszövetkezetben való részvétel gyanújával. A nők célpontja nem volt egyértelmű, de a tervek szerint párizsi bárokat vagy koncerttermeket akartak megtámadni.

A három, francia állampolgárságú és radikalizálódott nő Lyonban, Vierzonban és Villeurbanne-ban került rendőri kézre.

A 19 éves, iskolából kimaradt és munkanélküli nő volt a csoport vezetője; az ő iszlamista kapcsolatai vezették a DGSI nyomozóit a gyanúsítottakhoz. A hatóságok információi szerint a nő egy Kalasnyikov gépkarabély beszerzéséről és robbanóövek készítéséről is egyeztetett. A Le Figaro értesülései szerint

ez már a hatodik, 2025-ben meghiúsított terrortámadás Franciaországban.

Nunez belügyminiszter táviratában arra is felszólította a hatóságokat, hogy „különös figyelmet fordítsanak minden olyan külföldi beavatkozási kísérletre, amely a megemlékezések szervezését próbálná kihasználni.”

A kiemelt kép illusztráció – MTI/EPA/Ritchie B. Tongo