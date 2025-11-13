Döntött Németország a hadkötelezettség új rendszeréről: minden 18 év feletti férfi alkalmassági vizsgálaton vesz részt

Hónapokig tartó politikai vita után a német kormánykoalíció és az ellenzéki CDU/CSU szövetség megállapodott a hadkötelezettség új rendszeréről. Az egyezség értelmében minden 18. életévét betöltött férfit kötelezően behívnak majd alkalmassági vizsgálatra, és ha a Bundeswehr (német hadsereg) önkéntes toborzása nem hoz elegendő jelentkezőt, a Bundestag (a Németországi Szövetségi Köztársaság parlamentjének alsóháza) dönthet úgynevezett „igény szerinti hadkötelezettség” bevezetéséről. Ebben az esetben sorsolással választhatják ki, kiket hívnak be tényleges szolgálatra.

A megállapodást szerdán este egy válságtanácskozáson érték el, amelyen részt vett Boris Pistorius védelmi miniszter (SPD), Jens Spahn (CDU) és Matthias Miersch (SPD) frakcióvezetők, valamint mindkét párt védelmi szakértői.

A Die Welt birtokába került közös dokumentum szerint a reform a következő pontokból áll.

Kötelező alkalmassági vizsgálat: A jövőben minden fiatal férfit behívnak majd a kötelező orvosi és fizikai vizsgálatra, amely fokozatosan kerül bevezetésre. 2026-tól az összes 18 éves férfi kérdőívet kap, amely a motivációjukat és alkalmasságukat méri fel – ennek kitöltése kötelező lesz. A tényleges orvosi vizsgálat a 2008. január 1-je után született korosztályt érinti először, és az infrastruktúra kiépülésével fokozatosan minden évfolyamra kiterjed.

A jövőben minden fiatal férfit behívnak majd a kötelező orvosi és fizikai vizsgálatra, amely fokozatosan kerül bevezetésre. 2026-tól az összes 18 éves férfi kérdőívet kap, amely a motivációjukat és alkalmasságukat méri fel – ennek kitöltése kötelező lesz. A tényleges orvosi vizsgálat a 2008. január 1-je után született korosztályt érinti először, és az infrastruktúra kiépülésével fokozatosan minden évfolyamra kiterjed. Igény szerinti hadkötelezettség: Ha a Bundeswehr önkéntes toborzása nem biztosít elegendő létszámot, a Bundestag törvényben dönthet az „igény szerinti hadkötelezettség” bevezetéséről. Ez a rendszer a hadsereg szükségletei és a rendelkezésre álló önkéntesek közti hiány pótlására szolgál. Amennyiben a potenciális hadkötelesek száma meghaladja a szükségletet, sorsolással dönthetnek arról, kiket hívjanak be. Automatikus hadkötelezettségi mechanizmus azonban nem lesz.

Ha a Bundeswehr önkéntes toborzása nem biztosít elegendő létszámot, a Bundestag törvényben dönthet az „igény szerinti hadkötelezettség” bevezetéséről. Ez a rendszer a hadsereg szükségletei és a rendelkezésre álló önkéntesek közti hiány pótlására szolgál. Amennyiben a potenciális hadkötelesek száma meghaladja a szükségletet, sorsolással dönthetnek arról, kiket hívjanak be. Automatikus hadkötelezettségi mechanizmus azonban nem lesz. Fizetés és juttatások: Az önkéntes szolgálatért havi bruttó 2600 euró – jelenlegi árfolyamon közel 1 millió forint – illeti meg a katonákat. Az egy évnél hosszabb szolgálatot vállalók gépjármű- és teherautó-vezetői engedély megszerzéséhez is támogatást kapnak.

Az önkéntes szolgálatért havi bruttó 2600 euró – jelenlegi árfolyamon közel 1 millió forint – illeti meg a katonákat. Az egy évnél hosszabb szolgálatot vállalók gépjármű- és teherautó-vezetői engedély megszerzéséhez is támogatást kapnak. Katonai státusz: Változás, hogy a 12 hónapot meghaladó szolgálatot vállaló önkéntesek „időszakos katona” státuszt kapnak. A korábbi tervek szerint minden újonc automatikusan ebbe a kategóriába tartozott volna, de a végleges megállapodás differenciáltabb rendszert vezet be.

Változás, hogy a 12 hónapot meghaladó szolgálatot vállaló önkéntesek „időszakos katona” státuszt kapnak. A korábbi tervek szerint minden újonc automatikusan ebbe a kategóriába tartozott volna, de a végleges megállapodás differenciáltabb rendszert vezet be. A Bundeswehr bővítése: A reform célja, hogy a Bundeswehr a jelenlegi mintegy 180 ezer fős létszámról 260 ezerre növekedjen, reagálva az orosz fenyegetésre és a NATO megváltozott biztonságpolitikai követelményeire. A tartalékos állományt 200 ezer főre kívánják bővíteni, amit elsősorban az új szolgálati forma segítene elő.

Vita és kompromisszum

A védelmi miniszter eredetileg kizárólag önkéntes szolgálati rendszert javasolt, de a CDU/CSU a hadsereg létszámcéljai miatt ragaszkodott a kötelező vizsgálathoz és a szükség esetén alkalmazható sorsoláshoz. A kompromisszum végül elvetette a kettős sorsolás ötletét, amelyet Pistorius korábban határozottan ellenzett.

A miniszter hangsúlyozta: a cél nem csupán a hadsereg létszámának növelése, hanem annak biztosítása, hogy „védelmi helyzetben Németország valóban cselekvőképes legyen, és pontosan tudja, kik alkalmasak a behívásra”. A törvény 2026 elején léphet hatályba.

Felfüggesztették, de az alkotmányban maradt a hadkötelezettség

A hadkötelezettséget Németországban 2011-ben felfüggesztették, de továbbra is szerepel az alkotmányban, így egyszerű parlamenti többséggel újra bevezethető. Jelenleg csak férfiakra vonatkozik, noha időről időre felmerül, hogy a nők számára is elérhetővé – vagy kötelezővé – kellene tenni a szolgálatot. Ehhez azonban alkotmánymódosításra lenne szükség, amelyhez egyelőre nincs meg a politikai támogatás.

Kiemelt kép:Katonák a német haderő, a Bundeswehr évenkénti szárazföldi hadgyakorlatán (Fotó: MTI/EPA/Friedemann Vogel)