Zelenszkij három korrupcióval gyanúsított tisztviselőt ültetett egy asztalhoz Trump elnökkel

Újabb hullámokat vet Ukrajnában a korrupciós botrány: miközben a hatóságok az energetikai szektorban feltárt bűnszervezet ügyében nyomoznak, kiderült, hogy Volodimir Zelenszkij október 17-i találkozóján Donald Trump elnökkel olyan miniszterek is részt vettek, akik a korrupcióellenes iroda szerint elkövették a bűncselekményt.

A National Anti-Corruption Bureau of Ukraine (NABU) birtokába jutott hangfelvételek alapján Rustem Umerov védelmi miniszter neve is felmerült ugyanabban a korrupciós ügyben, amelyben Herman Hryncsuk energetikai minisztert is érintettként emlegetik. A vizsgálat szerint a miniszterek az energetikai szektorban működő bűnszervezethez köthetők, amely jogtalan haszonszerzéssel és pénzmosással mintegy százmillió dolláros kárt okozott az államnak.

A botrány újabb részletei szerint az október 17-i találkozón nemcsak Volodimir Zelenszkij, hanem a gyanúba keveredett Rusztem Umerov és több más érintett tisztviselő is jelen volt.

Az ukrán és az amerikai elnök megbeszélésén mindannyian egy asztalnál ültek Donald Trumppal

– írja Oleksandr Dubinskyi ukrán parlamenti képviselő.

Ukraine’s Defense Minister, Rustem Umerov, has also been implicated in the same corruption schemes as Energy Minister Hrynchuk, according to audio recordings obtained by the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine (NABU). So, Zelensky has become so brazen that he brought… https://t.co/sKwuIKUzsk pic.twitter.com/L0YFlvn29n — Oleksandr Dubinskyi (@Dubinsky_pro) November 11, 2025

A NABU közleménye szerint hét személy ellen indult eljárás, közülük ötöt már őrizetbe is vettek. A hatóságok szerint a bűnszervezet az Energoatom, Ukrajna állami atomerőmű-vállalata köré építette ki korrupciós rendszerét.

A nyomozás továbbra is tart, ám a kiszivárgott információk újabb kérdéseket vetnek fel az ukrán kormány átláthatóságával és korrupcióellenes elkötelezettségével kapcsolatban.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök munkaebéden vesz részt a washingtoni Fehér Házban 2025. október 17-én. Zelenszkij mellett balról Rusztem Umerov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára (Fotó: MTI/AP/Alex Brandon)