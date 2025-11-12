Műsorújság
HU
EN
RO
#budapesti békecsúcs #Jónak lenni jó! 2025 #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

Zelenszkij három korrupcióval gyanúsított tisztviselőt ültetett egy asztalhoz Trump elnökkel

lead_image
Szerző: hirado.hu
2025.11.12. 16:28

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu

Újabb hullámokat vet Ukrajnában a korrupciós botrány: miközben a hatóságok az energetikai szektorban feltárt bűnszervezet ügyében nyomoznak, kiderült, hogy Volodimir Zelenszkij október 17-i találkozóján Donald Trump elnökkel olyan miniszterek is részt vettek, akik a korrupcióellenes iroda szerint elkövették a bűncselekményt.

A National Anti-Corruption Bureau of Ukraine (NABU) birtokába jutott hangfelvételek alapján Rustem Umerov védelmi miniszter neve is felmerült ugyanabban a korrupciós ügyben, amelyben Herman Hryncsuk energetikai minisztert is érintettként emlegetik. A vizsgálat szerint a miniszterek az energetikai szektorban működő bűnszervezethez köthetők, amely jogtalan haszonszerzéssel és pénzmosással mintegy százmillió dolláros kárt okozott az államnak.

A botrány újabb részletei szerint az október 17-i találkozón nemcsak Volodimir Zelenszkij, hanem a gyanúba keveredett Rusztem Umerov és több más érintett tisztviselő is jelen volt.

Az ukrán és az amerikai elnök megbeszélésén mindannyian egy asztalnál ültek Donald Trumppal

– írja Oleksandr Dubinskyi ukrán parlamenti képviselő.

Kapcsolódó tartalom

A NABU közleménye szerint hét személy ellen indult eljárás, közülük ötöt már őrizetbe is vettek. A hatóságok szerint a bűnszervezet az Energoatom, Ukrajna állami atomerőmű-vállalata köré építette ki korrupciós rendszerét.

A nyomozás továbbra is tart, ám a kiszivárgott információk újabb kérdéseket vetnek fel az ukrán kormány átláthatóságával és korrupcióellenes elkötelezettségével kapcsolatban.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök munkaebéden vesz részt a washingtoni Fehér Házban 2025. október 17-én. Zelenszkij mellett balról Rusztem Umerov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára (Fotó: MTI/AP/Alex Brandon)

korrupcióorosz–ukrán háború Donald TrumpVolodimir Zelenszkij Egyesült ÁllamokUkrajna

Ajánljuk még

 