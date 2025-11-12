Kártyavárként omlott össze Kínában egy híd, amelyet alig pár hónapja adtak át –VIDEÓ

A helyi kormány közlése szerint a maerkangi rendőrség már hétfő délután lezárta a 758 méter hosszú Hongki hidat a forgalom elől, miután repedések jelentek meg a közeli lejtőkön és utakon, és elmozdulások voltak láthatók a hegy terepén.
Kedden délután a hegyoldal állapota tovább romlott, ami földcsuszamlásokat váltott ki,
és végül a híd egy részének összeomlásához vezetett, amiről videó is készült.
A híd építése az idei év elején fejeződött be: ezt a kivitelező, a Sichuan Road & Bridge Group közölte korábban egy videóban – írta a Reuters.
A The New York Times megjegyezte, hogy
a híd Kína hegyvidéki, szeizmikusan aktív részén épület meg, és egy Tibet felé irányuló országos autópálya részét képezi.
Ez az autópálya áthalad Szecsuán tartomány azon részén is, amelyen 2008-ban egy 7,9-es erősségű földrengés végzett pusztítást, több mint 69 000 halottat és több ezer eltűntet hagyva maga után.
Hozzátették: a helyi kormány közölte, hogy kerülőutat alakítottak ki, de azt nem tudják megjósolni, hogy mennyi időbe telik a híd újbóli megnyitása.
Kiemelt kép forrása: X.com.