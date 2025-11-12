Kártyavárként omlott össze Kínában egy híd, amelyet alig pár hónapja adtak át –VIDEÓ

A helyi hatóságok szerint kedden összeomlott egy nemrég megnyitott híd egy része Kína délnyugati Szecsuán tartományában, a ország középső részét Tibethez összekötő országos autópálya mentén. Áldozatokról egyelőre nem érkezett jelentés.

A helyi kormány közlése szerint a maerkangi rendőrség már hétfő délután lezárta a 758 méter hosszú Hongki hidat a forgalom elől, miután repedések jelentek meg a közeli lejtőkön és utakon, és elmozdulások voltak láthatók a hegy terepén.

Kedden délután a hegyoldal állapota tovább romlott, ami földcsuszamlásokat váltott ki,

és végül a híd egy részének összeomlásához vezetett, amiről videó is készült.

The Hongqi Bridge in Shuangjiangkou, Sichuan Province, China, partially collapsed today. Authorities believe that cracks in the nearby mountainside — likely caused by water accumulation from a nearby reservoir — played a major role in the incident. pic.twitter.com/v1bdbj5KLJ — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 11, 2025

A híd építése az idei év elején fejeződött be: ezt a kivitelező, a Sichuan Road & Bridge Group közölte korábban egy videóban – írta a Reuters.

A The New York Times megjegyezte, hogy

a híd Kína hegyvidéki, szeizmikusan aktív részén épület meg, és egy Tibet felé irányuló országos autópálya részét képezi.

Ez az autópálya áthalad Szecsuán tartomány azon részén is, amelyen 2008-ban egy 7,9-es erősségű földrengés végzett pusztítást, több mint 69 000 halottat és több ezer eltűntet hagyva maga után.

Hozzátették: a helyi kormány közölte, hogy kerülőutat alakítottak ki, de azt nem tudják megjósolni, hogy mennyi időbe telik a híd újbóli megnyitása.

Kiemelt kép forrása: X.com.