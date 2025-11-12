Száznál több drónt vethetett be éjjel az orosz hadsereg az ukránok szerint

Az orosz hadsereg 121 csapásmérő, valamint álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat szerdára virradóra, a csapásoknak egy civil áldozata és több sérültje is van, infrastrukturális létesítményekben károk keletkeztek – közölték katonai és helyhatósági források jelentései alapján ukrán hírügynökségek és hírportálok.

A légierő parancsnokságának szerdai Telegram-jelentése szerint a légvédelem 90 drónt lelőtt vagy rádióelektronikai eszközök bevetésével eredeti pályájukról eltérített. A közlemény szerint 19 helyszínen 31 drón célba talált, egy esetben pedig a lezuhanó roncsok okoztak károkat.

Egy ember meghalt a Dnyipropetrovszk megyei Vaszilkivszkát ért dróntámadásban – közölte Vladiszlav Hajvanenko katonai kormányzó Telegram-bejegyzése nyomán az Interfax-Ukrajina hírügynökség. Pavlohrad városát is dróncsapás érte, ott több helyen felcsaptak a lángok, magánvállalatok és gépkocsik rongálódtak meg – jelentette a megyevezető.

Harkivban az eddigi adatok szerint egy ember megsebesült az éjszakai légitámadásban, amelyben három drón becsapódását észlelték a város központi részén – közölte hivatalos Telegram-csatornáján Oleh Szinyehubov, a megyei katonai közigazgatás vezetője. Egy iparvállalatban és több családi házban is károk keletkeztek.

Odesszában egy többszintes, még épülő lakóházba csapódott egy drón, de senki sem sebesült meg – tette közzé Oleh Kiper, az Odessza Megyei Katonai Közigazgatás vezetője Telegram-bejegyzését idézve az Interfax-Ukrajina hírügynökség.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Igor Tkacsenko)