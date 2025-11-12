„Óriási botrány” a lengyel parlamentben: egy képviselő szóvá tette, hogy csúszik a GTA hatodik részének kiadása

Trollkodással felérő felszólalást intézett egy a lengyel parlamentben egy képviselő, Witold Tumanowicz, amikor szóvá tette: óriási botrány az, hogy a Grand Theft Auto 6 nevű számítógépes játék megjelenését 2026-ra halasztották.

A lengyel parlamenti képviselő a címlapokra került azzal, hogy „aggodalmát” fejezte ki a Grand Theft Auto 6 megjelenésének legújabb halasztása miatt, amely vitathatatlanul az idei évtized legjobban várt videójátéka – írta az Euronews.

Witold Tumanowicz, az ellenzéki Szabadság és Függetlenség Konföderáció azt mondta a lengyel törvényhozásban még a múlt héten:

„Parlamenti nyilatkozatom részeként szeretnék tájékoztatni önöket egy nagyon aggasztó ügyről. Egy órával ezelőtt a Rockstar Games bejelentette, hogy a GTA VI megjelenése jövő évre halasztották. Ez óriási botrány.”

„Őszintén szólva, ha az emberek nem vonulnak utcára egy ilyen esemény után, nem tudom, mi lesz” – tette még hozzá a lengyel alsóházban tartott beszédében. A felszólalás jegyzőkönyvbe került – a Szejm honlapján is közzétették – és videó is készült róla:

Witold Tumanowicz (RN/Konfederacja) informing the Sejm that the GTA VI release has been postponed (2025) pic.twitter.com/yLgdO25asO — Crazy moments in Polish politics (@crazypoliticspl) November 10, 2025

Néhány lengyel lap „abszurd jelenetnek” minősítette a fiatal politikus akcióját, a közösségi média felhasználói azonban láthatóan értékelték a felszólalást. „Végre néhány fontos téma is napirendre kerül” – kommentelt az egyik felhasználó az X-en. A Redditen pedig úgy vélekedtek egy lengyel felhasználó, hogy Tumanowicz trollkodásképp tette szóvá az ügyet, mert a lengyel kormány„ mindent megtesz azért, hogy az életünket még kellemetlenebbé tegye, és nem oldja meg a legnagyobb problémákat”.

Witold Tumanowicz felszólalásával egyébként nem ért véget az ügy: Paweł Szrot, az ellenzéki Jog és Igazságosság Párt képviselője reakciójában támogatta kollégáját, és még tovább ment: „Tisztelem az ilyen kijelentéseket, képviselő úr. Remélem, hogy a Bannerlord [egy másik játék, amelynek a kiadásával éveket késtek a fejlesztők – a szerk.] kiegészítője sem késik tovább.”

A GTA VI megjelenését eredetileg 2025 őszére tervezték, de két halasztás után ez 2026 őszére módosult. A játék előző része, a GTA V 12 évvel ezelőtt került a boltokba, ez magyarázza azt, hogy a számítógépes játékok szerelmesei nagyon várják az új részt. A Rockstar egy rövid nyilatkozattal indokolta a késedelmet, mondván, hogy a plusz hónapok lehetővé teszik a fejlesztőknek, hogy „a játékot olyan színvonalon fejezzék be, amilyet elvárnak és megérdemelnek” a rajongók.

Kiemelt kép forrása: Reddit.com.