Menczer Tamás: Zelenszkij fenyeget és mosolyog közben

Zelenszkij fenyeget és mosolyog közben – írta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója szerdai Facebook-bejegyzésében.

Menczer Tamás a bejegyzésben arra hívta fel a figyelmet, hogyan fenyegeti Magyarországot az ukrán elnök a Barátság-kőolajvezeték felrobbantásával. Emlékeztetett: Zelenszkij azt mondta, hogy „a Barátság-vezeték léte Magyarország álláspontjától függ.” Ez magyarul azt jelenti, hogy ha nem támogatjuk a háborút és Ukrajna uniós tagságát, felrobbantja – tette hozzá a kormánypárti politikus.

Rámutatott arra is, hogy az ukrán elnök azonnal megtámadta a Trump-Orbán megállapodást, és bejelentette: „megtalálja a megoldást, hogy ne legyen orosz olaj Magyarországon.”

Menczer Tamás szerint

Zelenszkij a „megoldás” alatt a vezeték felrobbantását érti.

Háromszor megtámadta a vezetéket, és láthatóan készül a negyedik támadásra – jegyezte meg.

Ha nincs orosz olaj, ezer forintot fizetsz egy liter üzemanyagért, ha nincs orosz gáz, háromszor annyit fizetsz a rezsiért. Akarod ezt? – tette fel a kérdést.

Menczer Tamás kijelentette: Zelenszkij Magyarországgal akarja megfizettetni a háború árát. „A pénz nagy részét ráadásul hazaviszik, olvashatjuk, hogy Zelenszkij miniszterei és legközelebbi barátai éppen eljárás alatt vagy menekülőben vannak” – írta.

A kormánypártok kommunikációs igazgatója közölte: nem támogatjuk a háborút, nem támogatjuk Ukrajna uniós tagságát, nem akarjuk a magyarok pénzét a háborúba küldeni, pláne nem akarjuk a magyarok pénzével Zelenszkij gazdagodását segíteni.

„Zelenszkij pedig fogja fel: Magyarország nem zsarolható” – fogalmazott Menczer Tamás, hozzátéve, hogy „számunkra Magyarország mindig fontosabb lesz, mint Ukrajna! Sokkal fontosabb.”

Kiemelt kép: Menczer Tamás (Fotó: MTI/Kovács Attila)