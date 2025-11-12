Felfüggesztették tisztségéből az ukrán igazságügyi minisztert

Az ukrán kormány felfüggesztette tisztségéből Herman Haluscsenko igazságügyi minisztert – jelentette be szerdán Julija Szviridenko kormányfő az országban folyó korrupciós nyomozás kapcsán.

„Ma reggel rendkívüli kormányülést tartottunk. Úgy döntöttünk, hogy Herman Haluscsenkót felfüggesztjük igazságügyi miniszteri tisztségéből” – derült ki a miniszterelnök Telegramon közzétett bejelentésből. A közlés szerint az igazságügyi miniszter feladatait Ljudmila Szuhak fogja ellátni, aki eddig a miniszter európai integrációs ügyekkel foglalkozó helyettese volt.

Az UNIAN ukrán hírügynökség azt írta, hogy a Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és a Korrupcióellenes Különleges Ügyészség (SZAP)

nyilvánosságra hozta az ukrajnai atomerőműveket üzemeltető vállalat, az Enerhoatom részvénytársaságnál történt nagyszabású csalás résztvevőinek új hangfelvételeit, akik között „valószínűleg ott van” Herman Haluscsenko volt energiaügyi, majd igazságügyi miniszter is.

Haluscsenko úgy nyilatkozott, hogy a vizsgálat idejére történt felfüggesztése „civilizált és szabályos forgatókönyv”, hozzátéve, hogy jogi úton fog védekezni és álláspontját bizonyítani.

„Teljesen egyetértek: politikai döntést kell hozni, és azután tisztázni a részleteket. Sem most, sem a jövőben nem fogok ragaszkodni miniszteri tisztségemhez” – jelentette ki.

A NABU és a SZAP azt is bejelentette, hogy nyomozást indít a korrupciós ügyben az energetikai szektorban. Házkutatásokat tartottak az Enerhoatom vállalatnál, valamint Herman Haluscsenko és Timur Mindics, Volodimir Zelenszkij államfőhöz közeli üzletember otthonában.

Kiemelt kép: Herman Haluscsenko ukrán igazágügyi miniszter. AFP)