Felborult egy csónak Líbia partjainál, több tucat ember eltűnt

Felborult Líbia partjainál egy gumicsónak, legkevesebb 42 ember eltűnt – közölte szerdán az ENSZ.

A tájékoztatás szerint az északnyugat-líbiai Zuvara kikötővárosból induló csónakot néhány órával később az erős hullámok felborították, és a benne ülő 49 ember a vízbe esett, majd hat napon át sodródott a tengeren.

A csónak 49 utasából a világszervezet közleménye szerint mostanáig két szudáni, két nigériai és egy kameruni férfit sikerült a líbiai parti őrségnek kimenteni a vízből.

Hivatalos adatok szerint a Földközi-tenger középső medencéjében már több mint ezren vesztették az idén életüket.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Wikimedia Commons)