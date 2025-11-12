Dollárkötegeket foglaltak le Zelenszij szökésben lévő egykori üzlettársánál

A Die Welt tudósítása szerint egy házkutatás során dollárkötegeket foglaltak le Volodimir Zelenszij szökésben lévő egykori üzlettársánál, akinek házában a nyomozók aranyból készült vécét is találtak, amellyel jó eséllyel az ukrán elnök is találkozott, amikor a Covid-járvány idején Timur Mindics lakásában ünnepelte születésnapját.

Az Ukrajnában a háború kezdete óta kitört legnagyobb korrupciós botrány részleteiről számolt be online felületén a Die Welt. A német lap tudósításában egyebek között arról is írt, hogy az ügy középpontjában Volodimir Zelenszkij elnök bizalmasa Timur Mindics áll, akinek szökése érzékeny kérdéseket vet fel az államapparátus tetején álló lehetséges cinkosokkal kapcsolatban is.

A nyomozók nem megfelelő beszerzési eljárásokkal, elsikkasztott pénzeszközökkel, állami és félállami tulajdonú vállalatokban zajló párhuzamos irányítási struktúrákkal, fekete könyveléssel kapcsolatban vizsgálódnak, az ezekkel okozott kár állítólag körülbelül 100 millió dollár. A Die Welt azt írta:

az érintettek között több felső vezető, aktív politikus, miniszter és volt politikusok vannak, sőt olyan is, aki régóta Moszkvához kötődik.

Ahogyan arról a hirado.hu is beszámolt: Julija Szviridenko kormányfő szerda reggel jelentette be, hogy felfüggesztették tisztségéből Herman Haluscsenko igazságügyi minisztert, akinél a NABU korrupciós ügyekben nyomozó hatóság és a SAPO korrupcióellenes ügyészség mások mellett szintén házkutatást tartott.

A Die Welt tudatta a cikkben azt is, hogy átvizsgálták Haluscsenko tanácsadójának vagyonát is, aki szoros kapcsolatban áll egy nyíltan oroszbarát politikussal és vállalkozóval, Andrij Derkaccsal, akinek egyik ingatlana állítólag a korrupciós hálózat „bankjaként” szolgált.

Ráadásul – folytatódik a Die Welt beszámolója – Derkacs ellen egy másik ügyben is nyomoznak, amely a Kreml által finanszírozott felforgató tevékenységekhez kapcsolódik. A jelentés szerint Derkacsnak zsoldos cégeket kellett volna létrehoznia Ukrajnában a GRU orosz katonai hírszerző szolgálat felügyelete alatt és pénzével.

A NABU közleménye szerint a most leleplezett bűnszervezet célja az volt, hogy jogellenes előnyökhöz jusson az Energoatom szerződéses partnereinél, és a csoport a minisztériumban és az állami tulajdonú vállalatban lévő hivatalos kapcsolatait felhasználva biztosította a személyzeti döntések, a beszerzési folyamatok és a pénzügyi áramlások feletti ellenőrzést.

A több mint 200 milliárd hrivnya (mintegy 40 millió euró) éves forgalmú Energoatom irányítását nem hivatalos tisztviselők, hanem kívülállók irányították formális felhatalmazás nélkül.

A Die Welt cikkében arról is beszámolt, hogy a korrupciós ügyben nyomozó hatóság által Timur Mindicsnél lefoglalt dollárkötegeken amerikai bankok mandzsettája és vonalkódja is rajta volt, így a pénz eredetét feltehetőleg nem lesz nehéz nyomon követni.

A Nabu ukrán korrupciónyomozó hatóság által közzétett kép a házkutatás során talált, eurókötegeket tartalmazó táskáról

A német lap egészen biztos abban, hogy a Mindicsnél tartott házkutatás is a korrupciós botránnyal függ össze, ez pedig súlyosan érinti Volodimir Zelenszkijt, hiszen a 46 éves férfi régóta szorosan kötődik az ukrán elnökhöz, filmgyártó cégének is társtulajdonosa volt, és Zelenszkij a 2019-es választási kampányában a Mindics által biztosított páncélozott autóval turnézott.

És ha ez még nem lenne elég, a tudósítás szerint 2021-ben, a koronavírus-világjárvány időszakában, a korlátozások ellenére Zelenszkij Mindics aranyból készült vécével is rendelkező lakásában ünnepelte születésnapját.

A Die Welt cikke szerint az elmúlt években Mindich nagymértékben kiterjesztette politikai befolyását Ukrajnában, és közvetlenül befolyásolta a kormány személyi döntéseit is.

(Az aranyból készült vécékről Ivan Kacsanovszkij ukrán politológus közölt képet az X közösségi portálon.)

„A golden toilet is in one of the bathrooms of the apartment of Zelensky’s business partner Timur Mindich, where, according to media reports, NABU wiretapped the president himself. This was reported by MP Yaroslav Zheleznyak, who showed a photo, as he claims, from this apartment.… pic.twitter.com/LYtCFKlTcW — Ivan Katchanovski (@I_Katchanovski) July 30, 2025

A cikk felidézi, hogy

amikor júliusban kiderült, hogy a korrupcióellenes nyomozók Mindics ellen folytatnak vizsgálatot, az elnök politikai ellenőrzés alá akarta helyezni a NABU-t és a SAPO-t.

Zelenszkij a jelenlegi razziákat szűkszavúan úgy kommentálta, hogy támogatja a nyomozást, Julija Szviridenko kormányfő pedig azt mondta: várják a vizsgálat eredményét.

A német lap a cikkben kitért arra is, hogy Timur Mindics szökése találgatásokat vált ki, egyebek között azt, hogy mivel november 9-én késő este, egy nappal a házkutatás előtt, Mindicset még Kijevben látták, feltételezhető, hogy időben figyelmeztették.

Ugyanakkor, mivel autóval az út Kijevből a lengyel határig legalább hat-hét órát vesz igénybe, így Mindics feltehetőleg helikopterrel menekülhetett el, ám egy háborús országot, ahol polgári gépek számára repülési tilalom van érvényben, hivatalos engedély nélkül nem lehet légi úton elhagyni – írja a Die Welt.

Kiemelt kép: A Nabu ukrán korrupciónyomozó hatóság által közzétett fotó a házkutatás során talált dollárkötegekről