Betiltották Kazahsztánban a genderpropagandát

Kazahsztánban a parlament alsóháza szerdán egyhangúlag elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely betiltaná a médiában és az online térben kifejtett „LMBT-propagandát”, a rendelkezést be nem tartókat pedig pénzbüntetésre és akár tíz nap börtönbüntetésre ítélné.

Gani Bejszembajev oktatásügyi miniszter azzal érvelt a törvényjavaslat mellett, hogy a gyermekek és a tinédzserek minden egyes nap ki vannak téve olyan, az interneten található tartalmaknak, „amelyek károsan befolyásolhatják a családról, az erkölcsről és a jövőről alkotott elképzeléseiket”. A törvényt az ország jogrendjével összahangban a felsőház elé terjesztik. Ahhoz, hogy hatályossá váljon, Kaszim Zsomart-Tokajev elnöknek is alá kell írnia, aki az utóbbi hónapokban többször hangsúlyozta a „hagyományos értékek” védelmét. A muszlim többségű, azonban szekuláris közép-ázsiai országban a kilencvenes években szüntették meg a homoszexuálisok hátrányos megkülönböztetését. A kiemelt kép illusztráció. (Forrás: M1)