Amit eddig láttunk, az csak a jéghegy csúcsa: kiderült, hány foglyot engedtek tévesen szabadon a britek a közelmúltban

A brit igazságügyi minisztérium nemrég közölt adatai szerint április eleje és október vége között összesen 91 fogvatartottat engedtek tévesen szabadon az Egyesült Királyságban. A számokra azt követően derült fény, hogy az elmúlt hetekben többször is hajtóvadászat zajlott egy-egy tévesen szabadon engedett bűnöző után, a brit kormányzat pedig egyre több kritikát kap ezek miatt a hibák miatt.

Az utóbbi hetek emlékezetes esetei közt volt az, amikor egy szexuális bűncselekmény miatt elítélt etióp bevándorlót kerestek nagyjából két napon át a britek – aki először még önként próbált meg visszatérni a börtönbe, de az őrök elküldték –, valamint az az eset is, amikor az Algériából származó szexuális bűnelkövető került tévedésből szabad lábra.

A Sky News szerint David Lammy igazságügyi miniszter kedden, a parlament alsóházában közölte, hogy az elmúlt hét hónapban 91 fogvatartottat engedtek tévesen szabadon, ami miatt bocsánatot kért. Kijelentette azt is, hogy a szabadon bocsátási folyamatot alaposan át kell alakítani.

Az igazságügyi miniszter közölte azt is, hogy három tévesen szabadon bocsátott fogvatartott továbbra is szökésben van, és jelenleg is vizsgálnak egy újabb, november 3-án történt téves szabadon bocsátást (a Sky News szerint ennek érintettje ugyancsak szökésben lehet).

A közelmúltbeli eset miatt pénteken szigorúbb biztonsági ellenőrzéseket jelentettek be a börtönökben, és független vizsgálatot indítottak a téves szabadon bocsátások ügyében, elsősorban az etióp bevándorló botránya miatt.

A Sky News szerint a téves szabadon bocsátások száma az utóbbi időben jelentősen emelkedett: az utóbbi hét hónapot megelőző időszakban,

2024 márciusa és 2025 márciusa között is 262 eset történt, ami 128 százalékos növekedést jelent az azt megelőző 12 hónap 115 esetéhez képest.

A 262 eset közül 87 olyan fogvatartott volt, akiknek a fő bűncselekménye valamilyen személy ellen elkövetett erőszakos bűncselekmény volt, és három olyan személy is volt, akik szexuális bűncselekmény miatt kerültek börtönbe.

David Lammy a keddi parlamenti felszólalásán elismerte, hogy „az ország egész területén a börtönök alulfinanszírozottak, létszámhiányosak és folyamatos nyomás alatt működnek” (bár e problémák miatt részben az előző, konzervatív kormányzatra hárította a felelősséget). Bejelentette egy „új igazságszolgáltatási teljesítménybizottság” létrehozását, amely felül fogja vizsgálni a börtönökben és a büntetőbíróságokon zajló folyamatokat.

A börtönökből történő szabadon bocsátásokkal kapcsolatos hibák okai között szerepelhetnek a tévesen kiadott bebörtönzési vagy előzetes letartóztatási parancsok, a büntetés kiszámításánál elkövetett hibák, vagy a bíróságok és más hatóságok által elkövetett egyéb mulasztások – közöle korábban a brit igazságügyi Minisztérium.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Wikimedia Commons)