Amit eddig láttunk, az csak a jéghegy csúcsa: kiderült, hány foglyot engedtek tévesen szabadon a britek a közelmúltban

Az utóbbi hetek emlékezetes esetei közt volt az, amikor egy szexuális bűncselekmény miatt elítélt etióp bevándorlót kerestek nagyjából két napon át a britek – aki először még önként próbált meg visszatérni a börtönbe, de az őrök elküldték –, valamint az az eset is, amikor az Algériából származó szexuális bűnelkövető került tévedésből szabad lábra.
Kapcsolódó tartalom
Elfogták az algériai szexuális bűnözőt, akit véletlenül engedtek szabadon Angliában
Hajtóvadászat indult Angliában, véletlenül szabadon engedtek egy bevándorló szexuális bűnözőt
Nem engedték vissza a börtönbe az erőszaktevő etióp bevándorlót, akit tévedésből engedtek szabadon
A Sky News szerint David Lammy igazságügyi miniszter kedden, a parlament alsóházában közölte, hogy az elmúlt hét hónapban 91 fogvatartottat engedtek tévesen szabadon, ami miatt bocsánatot kért. Kijelentette azt is, hogy a szabadon bocsátási folyamatot alaposan át kell alakítani.
Az igazságügyi miniszter közölte azt is, hogy három tévesen szabadon bocsátott fogvatartott továbbra is szökésben van, és jelenleg is vizsgálnak egy újabb, november 3-án történt téves szabadon bocsátást (a Sky News szerint ennek érintettje ugyancsak szökésben lehet).
A közelmúltbeli eset miatt pénteken szigorúbb biztonsági ellenőrzéseket jelentettek be a börtönökben, és független vizsgálatot indítottak a téves szabadon bocsátások ügyében, elsősorban az etióp bevándorló botránya miatt.
A Sky News szerint a téves szabadon bocsátások száma az utóbbi időben jelentősen emelkedett: az utóbbi hét hónapot megelőző időszakban,
2024 márciusa és 2025 márciusa között is 262 eset történt, ami 128 százalékos növekedést jelent az azt megelőző 12 hónap 115 esetéhez képest.
A 262 eset közül 87 olyan fogvatartott volt, akiknek a fő bűncselekménye valamilyen személy ellen elkövetett erőszakos bűncselekmény volt, és három olyan személy is volt, akik szexuális bűncselekmény miatt kerültek börtönbe.
David Lammy a keddi parlamenti felszólalásán elismerte, hogy „az ország egész területén a börtönök alulfinanszírozottak, létszámhiányosak és folyamatos nyomás alatt működnek” (bár e problémák miatt részben az előző, konzervatív kormányzatra hárította a felelősséget). Bejelentette egy „új igazságszolgáltatási teljesítménybizottság” létrehozását, amely felül fogja vizsgálni a börtönökben és a büntetőbíróságokon zajló folyamatokat.
A börtönökből történő szabadon bocsátásokkal kapcsolatos hibák okai között szerepelhetnek a tévesen kiadott bebörtönzési vagy előzetes letartóztatási parancsok, a büntetés kiszámításánál elkövetett hibák, vagy a bíróságok és más hatóságok által elkövetett egyéb mulasztások – közöle korábban a brit igazságügyi Minisztérium.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Wikimedia Commons)