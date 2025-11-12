A Politico szerint uniós politikusok mindent előkészítenek, hogy egy magyar kormányváltás után megnyíljon az út Ukrajnának

Ukrajna otthont ad az EU-csúcsnak, hogy feloldja a tagsági kérelemmel szembeni ellenállást – erről ír a Politico. A brüsszeli lap szerint uniós politikusok mindent előkészítenek, hogy egy magyar kormányváltás után megnyíljon az út Ukrajna csatlakozása előtt, amennyiben ez megvalósul, azzal veszélybe kerülhet a rend és a biztonság Magyarországon.

December 10. és 11. között az ukrajnai Lvivben rendezik az uniós védelmi miniszterek informális csúcstalálkozóját, a megbeszélés legfontosabb témája pedig Ukrajna uniós csatlakozásának elősegítése lesz. A Politico szerint

ez akkor következhet be, ha sikerül letörlni az ukrán csatlakozással szembeni magyar ellenállást.

Miközben zajlanak a decemberi találkozó előkészületei, Brüsszel egyre nehezebben képes finanszírozni Ukrajna háborús erőfeszítéseit, erre jó példa az, hogy befagyasztott orosz eszközökből nyújtott 140 milliárd eurós hitelről szóló javaslatot sem tudták még elfogadni, mivel elakadt Belgium tiltakozása miatt.

Kijevnek még 2022-ben sikerült megszereznie a tagjelölti státuszt, azonban a csatlakozási folyamat nem tud a következő szintre lépni, mivel Orbán Viktor képviseletében Magyarország ellenzi Ukrajna uniós csatlakozását. Ez azért fontos, mivel a csatlakozási tárgyalási fejezetek hivatalos elkezdéséhez az Európai Tanácsban egyhangúságra van szükség, az eljárásrend megváltoztatásáról és a minősített többséggel való szavazásról szóló javaslatok pedig eddig nem kaptak támogatást.

Ezért most Brüsszel azon dolgozik, hogy elkezdődhessen a csatlakozás előkészítése anélkül, hogy ehhez meg kellene várni a hivatalos jóváhagyást.

A Politico meg nem nevezett forrásokra hivatkozva ír erről. Ez arra késztetné Kijevet, hogy gyorsan cselekedjen, ha a patthelyzet megoldódik – írták. Az ötlet az, hogy a lehető legtöbbet tegyük anélkül, hogy várnunk kellene – mondta a Politiconak az egyik névtelenségbe kért forrás, aki ezután kifejtette:

ha a magyar vétó többé nem jelent akadályt, késedelem nélkül haladhatnának tovább a tárgyalásokkal.

A Politico erről a 2026-os országgyűlési választások eredményének összefüggésében írt, amelyet kemény próbatételnek nevezett Orbán Viktor számára a brüsszeli portál. A bizottság Magyar Péter és a Tisza Párt hatalomra kerülése mellett érvel, állításaiknak azonban ellentmondanak a legutolsó közvélemény-kutatási adatok. Az Alapjogokért Központ november 4-én közölt felmérésének eredményei szerint így áll a hazai pártverseny alig öt hónappal a voksolás előtt: Fidesz: 47; Tisza: 42.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)