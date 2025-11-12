A francia lap szerint hatalmas pofon az uniós vezetőknek Orbán Viktor washingtoni győzelme

„Pofon az Európai Uniónak. Orbán Viktor, akit Donald Trump pénteken fogadott a Fehér Házban, több győzelemmel is büszkélkedhet” – ezt írta cikkében a francia Le Journal du Dimanche című lap a magyar miniszterelnök washingtoni látogatását illetően.

Cikkükben felidézték: először is a bevándorlás kérdésében adott igazgat az amerikai elnök a magyar kormányfőnek az unió többi vezetőjével szemben. Donald Trump „dicsérte a magyar miniszterelnököt, és felszólította az Európai Uniót”, hogy „nagyon, nagyon tiszteljék őt, mert igaza volt” ebben a kérdésben – írta a francia lap.

„Nézzék meg, mi történt Európával a bevándorlás miatt, emberek áradnak be Európába mindenhonnan, és ez árt neki”

– mondta a sajtótájékoztató egy pontján Trump a francia AFP hírügynökség szerint. Az amerikai elnök mindeközben felszólította az Európai Bizottságot, hogy ne szankcionálja tovább Magyarországot a migrációs paktum be nem tartása miatt.

Másrészt felidézték azt is, hogy Orbán Viktor emellett az orosz energiaimportot érintő mentességnél is komoly győzelmet zsebelhetett be. Mint a lap írta: „Donald Trump felmentette őt az orosz olajjal kapcsolatos amerikai szankciók alól is. ”

Felidézték, hogy az amerikai elnök októberben vezette be a szankciókat Oroszország két legnagyobb olajtermelője, a Rosznyeft és a Lukoil ellen, válaszul arra, hogy Oroszország nem volt hajlandó befejezni az ukrajnai háborút. „Washington ezt követően felszólította olyan országokat, mint Szlovákia és Magyarország, hogy csökkentsék függőségüket az orosz energiától. Budapest azonban továbbra is erősen függ az orosz olajtól, és az amerikai szankciók gyengíthették volna Orbán Viktor pozícióját a parlamenti választások előtti időszakban” – írta a francia lap arról, hogy miért jelentős siker a mentesség elérése.

Kiemelt kép: a Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Donald Trump amerikai elnök (j) fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos.