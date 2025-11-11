Újraindul Amerika: bukták a demokraták az Obamacare hosszabbítását

Az amerikai történelemben eddig példátlanul hosszú ideig, 41 nap óta tartó lezárás után az amerikai szenátus kedden hajnalban 60–40 arányban elfogadta a szövetségi kormány jövő év január végéig történő finanszírozásának folytatásáról szóló törvényjavaslatot, amit demokraták egy kis csoportja is támogatott a pártjukon belüli éles kritika ellenére.

A szenátusban elhúzódó patthelyzet hétfő késő este hivatalosan is véget ért, és ez lehetővé teszi a kongresszus számára, hogy a héten később újraindítsa a kormányt – foglalta össze a fejleményeket a Fox News.

A kormányzati leállás (government shutdown) akkor következik be, amikor az állami költségvetést nem fogadják el időben, ami nem alapvető fontosságú szövetségi kiadások leállítását és az érintett alkalmazottak fizetés nélküli szabadságra küldését jelenti. Az alapvető szolgáltatások, mint a nemzetbiztonság vagy élet- és vagyonbiztonság, általában folytatódnak, de gyakran feszített tempóban és bizonytalan fizetéssel.

A megállapodás nyolc demokrata szenátusi képviselőn múlt, akik együtt voksoltak a republikánusokkal. Pedig Chuck Schumer, a szenátus demokrata kisebbségi vezetője – frakciójával együtt – a leállás teljes ideje alatt azt követelte, hogy csak akkor szavazzák meg a kormány újranyitásra irányuló törekvését,

ha garanciákat kapnak az év végén lejáró Obamacare-támogatások meghosszabbítására.

Az Obamacare-ről decemberben várható újabb szenátusi szavazás.

Sötét jövő vár az Obamacare-re?

A Barack Obama nevéhez fűződő, szociális alapú egészségbiztosítási rendszer a The Wall Street Journal szerint leginkább amiatt veszített népszerűségéből, mert egyre kevesebben csatlakoznak a rendszerbe, az ugyanis nem védi meg őket igazán az egészségügyi költségektől.

Mint arról a távirati iroda is beszámolt, a kormányzati működési kényszerszünet miatt késnek a szövetségi élelmiszersegélyek, súlyosbodtak a repülőtéri késések, és több százezer szövetségi dolgozó nem kap fizetést.

A képviselőházban a republikánus vezetők igyekeznek majd gyorsan véget vetni az elhúzódó lezárásoknak – értesült a Fox News.

Kiemelt kép: John Thune, az amerikai szenátus republikánus vezetője nyilatkozik a sajtó képviselőinek a törvényhozás, a kongresszus washingtoni épületében, a Capitoliumban 2025. november 10-én (Fotó: MTI/AP/J. Scott Applewhite)