Továbbra is azon dolgozik a magyar kormány, hogy Európa visszataláljon a növekedés útjára – jelentette ki Magyar Levente

A magyar kormány továbbra is azon dolgozik, hogy a jelenleg súlyos válságban lévő Európai Unió végre visszataláljon a növekedés és a régi gazdasági erő útjára – közölte Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára kedden Tatabányán.

A minisztérium közleménye szerint Magyar Levente a holland tulajdonosi hátterű Aalberts Surface Technologies új üzemcsarnokának megnyitóján arról számolt be, hogy a fémfelület-kezeléssel foglalkozó vállalat által végzett tevékenység nélkülözhetetlen eleme annak a bonyolult értékláncnak, amely a hazai gazdaság motorját, az autóipart hajtja.

A mintegy 11,2 milliárd forint értékű kapacitásbővítő beruházáshoz a kormányzat 1,1 milliárd forint támogatást nyújtott, így segítve új munkahelyek létrehozását.

„És noha a magyar gazdaságnak a motorja mostanában – Európa többségéhez hasonlóan – alapvetően külső okok miatt alapjáraton duruzsol, mi mélyen hiszünk abban, hogy hasonló befektetésekkel, jövőbe mutató összefogásokkal újra felpörgethető ez a teljesítmény, és Magyarország ipari kibocsátása, a GDP a korábbi évekhez hasonló szárnyalásba tud majd kezdeni” – mondta.

„Ahogy említettem, egész Európára jellemző az a fajta ipari teljesítménybeli stagnálás, ami a régióban is megfigyelhető, és ennek alapvetően külső okai vannak: ott van az ukrajnai háború annak minden drámai következményével, energiaválság, infláció, (…) ott vannak az Európa által vívott kereskedelmi háborúk, amik szintén nem javítják az ipar kilátásait, és ott van az az elhibázott európai politikák okozta versenyképességi válság, amivel Európa küzd” – sorolta.

Magyar Levente leszögezte hogy Magyarországnak limitált a ráhatása az Európai Unió problémáira, de az világos, hogy a ma már szinte behozhatatlannak tűnő versenyképességi előny behozásához újra kell alapjaiban gondolni azt, hogy milyen irányba kormányozzák a közösséget Brüsszelből.

„Ott van ugye a biztonságpolitikai kihívás, amivel Európa szembenéz, erre a biztonságpolitikai kihívásra válasz az a fegyverkezési, hadseregépítési program, amit Európa államai meghirdettek. Ez is egy fontos eleme lehet annak, hogy kilábaljunk abból a gödörből, ahova kerültünk és ahova engedtük magunkat mások által betaszítani” – vélekedett.

„És például nagyon üdvös volna, hogyha kereskedelmi háborúzás helyett partnerségekre törekednénk, és ha már háborúzni kell, akkor hatékonyan megvédenénk Európa közös érdekeit” – tette hozzá.

Az államtitkár ígéretet tett rá, hogy a kormány továbbra is fel fog lépni annak érdekében, hogy Európa, „amely oly sok bajtól szenved mostanság, visszataláljon a növekedés és a régi gazdasági ereje útjára”.

Végül köszönetet mondott az Aalberts Surface Technologies-nak, amiért Magyarországot választották, s kifejtette, hogy ez visszaigazolása annak, hogy a versenyképességért folytatott küzdelemben megtett lépések előremutatóak hazánkban.

Kiemelt kép: Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkár (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)