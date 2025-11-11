Történelmi döntés a francia parlamentben: 130 év után tábornoki rangot kapott a zsidó származása miatt meghurcolt Alfred Dreyfus

A francia parlament a múlt hét végén végleg elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely Alfred Dreyfust, a 19. század végén hazaárulással alaptalanul megvádolt zsidó katonatisztet tábornoki rangra emeli, és ezzel a „jóvátételi aktussal” 130 évvel az elítélése után a parlament befejezte a rehabilitációját.

A szenátus tagjai csütörtökön egyhangúlag megszavazták a szöveget, amely Alfred Dreyfus rangjának dandártábornok fokozatra emelését írja elő. A szöveget júniusban a parlament alsóházában, a nemzetgyűlésben is egyhangúlag megszavazták a képviselők.

Ez a törvény „lehetővé teszi a köztársaság számára, hogy elismerje hibáját, elismerje, hogy egy embert megaláztak” – hangsúlyozta a szocialista szenátorok vezetője, Patrick Kanner.

A hazaárulással alaptalanul megvádolt Alfred Dreyfus (1859-1935) ügyét a francia igazságszolgáltatás egyik legnagyobb tévedései között tartják számon. A francia-zsidó százados ellen az 1890-es évek végén indult per azzal a váddal, hogy a németeknek kémkedett.

A „Dreyfus-ügy” Franciaországban az antiszemitizmus elleni küzdelem szimbólumává vált, és több mint egy évtizeden át megosztotta a francia társadalmat az antiszemitizmus és a politikai-katonai összeesküvés kontextusában.

Dreyfust 1894-ben hazaárulásért elítélték, és a francia-guyanai Ördög-szigetre száműzték hamis vádak alapján, amelyeket a 19. század végén a francia társadalomban mélyen gyökerező antiszemitizmus táplált. A Semmítőszék 1906-ban végül felmentette a vádak alól a századost, és visszahelyezte a hadseregbe. Ugyanakkor egy törvény – annak kihirdetésének napjától kezdődő hatállyal – századparancsnokká nevezte ki, ami az őrnagynak felelt meg.

Alfred Dreyfus maga kérte hivatalosan karrierje újraértékelését, de sikertelenül, ezért 1907-ben kilépett a hadseregből, mielőtt az első világháborúban ismét szolgálatot teljesített volna.

A csütörtökön elfogadott törvény újabb lépés a rehabilitációja útján, miután tavaly nyáron Emmanuel Macron államfő bejelentette, hogy ezentúl minden július 12-én nemzeti megemlékezést tartanak ártatlanságának elismerésére. A francia elnök azonban mindeddig nem támogatta Alfred Dreyfus földi maradványainak átszállítását a párizsi Panthéonba, a nemzet nagyjainak történelmi nyughelyére.

Alfred Dreyfus leszármazottai nagyon pozitívan fogadták az új törvényt.

„Ez elismerése annak a katonai értéknek, amely jellemezte, azon folyamat részeként, amely nem passzív áldozatként, hanem hősként rehabilitálja őt”

– mutatott rá ükunokája, Michel Dreyfus.

„Ez egy erényes, szükséges, de valószínűleg nem elegendő jóvátétel” – hangsúlyozta ugyanakkor Anne-Cécile Lévy, Alfred Dreyfus másik ükunokája, aki továbbra is a Panthéonba történő újratemetést szorgalmazza, „minden általa megtestesített érték elismeréseként”.

Kiemelt kép: Alfred Dreyfus korabeli fotója. Forrás: Wikimedia Commons.