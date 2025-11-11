Terrortámadás Indiában: három tonna robbanóanyagot találtak a gyanúsítottnál, ismét fellángolhat a háború?

Hétfőn robbanás történt az indiai Újdelhiben, amelynek a legutóbbi adatok szerint 13 halottja és 20 sérültje van. Az indiai hatóságok terrorcselekménynek nyilvánították az esetet, és azzal összefüggésben 3 tonnányi robbanóanyagot találtak az ügy egyik gyanúsítottjánál. Ráadásul az incidens túlmutat Indián, ugyanis kedden Pakisztán fővárosában is történt egy hasonló robbantásos merénylet, és mindkét ország kölcsönösen a másikat vádolta meg az agresszív cselekmény elkövetésével – miközben alig pár hónapja egy kisebb háborút vívtak a felek.

Mint arról írtunk, az indiai bűnüldöző szervek terrortámadásként vizsgálják a hétfői pokolgépes merényletet, ami Újdelhiben történt. Az indiai fővárosban az UNESCO-védelem alá helyezett világörökségi helyszínnek számító Vörös Erőd közelében robbant fel hétfőn egy autó. Az indiai NDTV hírtelevízió később huszonnégy sérültről számolt be, akik közül tizenhárman meghaltak.

Az ügyben több frissebb fejlemény is történt azóta. Egyrészt, a Reuters szerint az NDTV közölte, hogy

az indiai hatóságok elfogták annak az autónak a tulajdonosát, amelyik felrobbant hétfőn.

A rendőrség korábban azt közölte, hogy a robbantáshoz használt autó Mohammad Umar kasmíri lakosé volt, egy orvosé, aki a közel két hete vásárolt járműben ült a robbanás pillanatában. A rendőrség egyelőre annyit derített ki, hogy Mohammad Umar egy „fehérgalléros” terrorszervezet tagja volt. A szervezet két másik tagját az elmúlt napokba tartóztatták le. Az egyikük által bérelt két házban több mint ezer kilogramm robbanóanyagot, fegyvereket és lőszereket foglaltak le.

Három tonna robbanóanyag került elő egy razzián

Másrészt, az indiai sajtó szerint Mohammad Umar őrizetbe vételével összefüggésben egy másik nagyobb akció is indult,

amelynek részeként 3260 kilogrammnyi robbanószert és bombakészítéshez használt anyagot találtak az indiai hatóságok a Harijána állambeli Faridabád városában.

Ezen belül 360 kilogrammnyi ammónium-nitrátot is találtak – ez azért is lehet fontos az ügy szempontjából, mert a hatóságok azt feltételezik, hogy az Újdelhiben történt robbanásnál is ezt az anyagot használták a támadók.

Az India Today szerint Faridabádban jelenleg is vizsgálat zajlik egy olyan terrorista csoportosulás ellen, amelynek három orvos volt a tagja volt egy helyi egyetemről. Mindhárman őrizetben vannak, és egyikük a már említett Mohammad Umar volt. A gyanúsítottak több bérelt helyiségben tárolták a robbanóanyagot és az eszközöket.

India-szerte működő terrorhálózat körvonalazódik a háttérben, folytatódnak a vizsgálatok

Az egyetemen azonban további vizsgálatok zajlottak, mert fennáll a gyanú, hogy mások is együttműködtek az orvosokkal. Az indiai ANI hírügynökség szerint az egyetem vezetőjét, diákjait és további oktatóit is kihallgatták már: a rendőrség szerint összesen 52 embert vontak kérdőre, akik közül hat főt őrizetbe is vettek, mert fennáll a gyanú, hogy részt vettek a terrorcsoport működtetésében

A hatóságok arra gyanakszanak, hogy az Újdelhiben történt robbanás és a faridabádi csoport mögött egy nagyobb terrorhálózat áll, amely India több tagállamában jelen van.

Faridabádban egyébként annyira alapos vizsgálatok zajlottak, hogy az NDTV szerint az egyik házkutatásnál a rendőrök találtak 50-60 kilogrammnyi tűzijátékot is – de erről utóbb kiderült, hogy nem terrorcselekményekhez, hanem esküvői tűzijátékokhoz használták. A rendőrség nyomatékosította, hogy az ott talált anyagnak semmi köze sincs terrortevékenységekhez.

Mindeközben a Deccan Herald című indiai lap azt írta, hogy a hétfőn felrobbant autó is Faridabádból érkezett Újdelhibe, és részletesen bemutatták az útvonalát is, amelyet térfigyelő kamerák és egyéb eszközök segítségével rekonstruáltak.

Párhuzamosan egy másik robbanás is történt kedden India legfőbb riválisának fővárosában, kiújulhat a konfliktus Pakisztánnal

Mint arról írtunk, kedden Pakisztán szigorúan őrzött fővárosában, Iszlamabádban is történt egy robbanás egy bíróság épülete előtt. A nagy erejű detonáció következtében legkevesebb öt ember életét vesztette, további 13 ember megsérült (frissebb információk szerint a támadásnak azóta már 12 halottja és 27 sérültje van – a szerk.). Az áldozatok többnyire járókelők voltak, illetve azok, akik a bíróságra tartottak meghallgatásra.

A keddi robbanás után nem sokkal a pakisztániak már azt közölték, hogy

az akció szerintük a Pakisztánban működő tálibok közös akciója volt India és Afganisztán támogatásával.

A pakisztáni tálib szervezet, a TTP egyik szakadár csoportja, a Jumaat Ul Ahrar a robbanás után vállalta a felelősséget a támadásért. Két helyi újságíró azonban a BBC-nek azt mondta: a TTP központi vezetése üzenetet küldött nekik, amelyben kijelentették, hogy semmi közük nincs a robbantáshoz.

Mielőtt azonban a Jumaat Ul Ahrar vállalta volna a felelősséget, Shehbaz Sharif pakisztáni miniszterelnök már azt állította, hogy India által aktívan támogatott szélsőséges csoportok is részt vettek a hétfői robbantás szervezésében. A pakisztáni kormány X-fiókján közzétett bejegyzésében Sharif azt írta, hogy a mai „öngyilkos merénylet” Afganisztánból indult, de India támogatásával hajtották végre. Az al-Dzsazíra szerint nyilatkozatában kijelentette, hogy „elítélendőek az indiai terrorista szervezetek által fegyvertelen pakisztáni polgárok ellen elkövetett terrorista támadások”.

Pakisztán már korábban is azzal vádolta Kabult, hogy fegyveres csoportokat, köztük a pakisztáni tálibokat rejtegeti, akik rendszeresen hajtanak végre halálos támadásokat Pakisztánban. Az afgán tálibok tagadták, hogy menedéket adnának a csoportnak.

India egyelőre nem vádolta meg nyíltan Pakisztánt a hétfői robbanással (a legutóbb harci konfliktus előzménye az volt, hogy az indiaiak a pakisztániakat vádolták meg a kasmíri sok áldozatot követelő robbanással). Azonban az ország miniszterelnöke, Narendra Modi azt ígérte, hogy nem lesz könyörület a merénylet elkövetőinek.

„A tegnap este Delhiben történt szörnyű esemény mindenkit mélyen megrázott. Ügynökségeink a végsőkig kivizsgálják ezt az összeesküvést. A történtek mögött álló összeesküvőket nem fogjuk kímélni. Minden felelőst bíróság elé állítunk”

– nyomatékosította az indiai kormányfő az MTI beszámolója szerint.

Ugyanakkor az indiai közösségi médiában több olyan bejegyzés is megjelent, amely kifejezetten a muszlimokat okolta a robbanás miatt.

„A terrorizmusnak van egy vallása”

– írta például az X-en az egyik legnagyobb indiai médiahálózat szerkesztője, akinek több mint 300 ezer követője van.

India és Pakisztán közt idén május került sor egy pár hónapos konfliktusra, amelyet egy fegyverszünettel zártak le.

Kiemelt kép: Az indiai hatóságok vizsgálódnak az újdelhi Vörös Erőd közelében levő metróállomásnál, ahol felrobbant egy parkoló autó 2025. november 10-én. A detonáció következtében legkevesebb nyolcan életüket vesztették, több jármű kigyulladt (Fotó: MTI/EPA/Radzsat Gupta)