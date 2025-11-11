Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Magyarország részt vállal a régió biztonságának megerősítésében, hiszen a Közel-Kelet stabilitása hazánk biztonságát is szolgálja!

Magyarország elkötelezett a Közel-Kelet békéje és stabilitása mellett, az ENSZ libanoni missziójában aktívan hozzájárul a térség békéjének és biztonságának előmozdításához – jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, aki hivatalos libanoni útja során felkereste az ENSZ Libanoni Békefenntartó Misszióját (UNIFIL) és találkozott az ott szolgáló magyar katonákkal.

Az UNIFIL-misszió fontos szerepet játszik a libanoni tűzszünet betartásának támogatásában: segíti a Libanoni Fegyveres Erőket a Hezbollah és más fegyveres csoportok leszerelésében, valamint a tűzszünet megsértésének dokumentálásában is – mutatott rá a miniszter.

A látogatás során a honvédelmi miniszter egyeztetett Diodato Abagnara vezérőrnaggyal, a Libanonba települt nemzetközi erők katonai parancsnokával. Áttekintették a misszió biztonsági helyzetét és a magyar hozzájárulás szerepét.

Ezt követően az ENSZ-erők Shamrock-bázisán egy közös ebéd és állománygyűlés keretében köszönetet mondott az ott szolgáló magyar katonáknak elhivatottságukért és példamutató helytállásukért.

A tárcavezető kiemelte: 2006 óta veszünk részt az ENSZ libanoni békefenntartó missziójában, ahol ma a lengyel kontingensben szolgáló magyar katonákat is meglátogattam. Katonáink feladatai közé tartozik a könnyűlövész, az őrzés-védelmi, a járőr- és konvojkísérő szolgálat, valamint a gyorsreagáló erők támogatása.

A honvédelmi miniszter hangsúlyozta: a Közel-Kelet ma a világ egyik legösszetettebb és legnagyobb figyelmet igénylő térsége. Most kiemelten nagy figyelem hárul a régióra, hiszen a biztonsági helyzet napról napra változik, és a feszültségek növekedése nemcsak a Közel-Keleten, hanem világszerte érezteti hatását.

A térségben szolgáló békefenntartók munkája ezért kiemelt jelentőséggel bír: jelenlétük hozzájárul a felek közötti tűzszünet fenntartásához és a civil lakosság biztonságához.

Az ENSZ nemrég döntött a misszió fokozatos kivonásáról, így 2026 december végéig a katonáknak különösen nehéz körülmények között kell helytállniuk, miközben biztosítják a béke és a rend fenntartását a térségben – zárta szavait Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Kiemelt kép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Libanonban (Fotó: Facebook)