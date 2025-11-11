Őrizetbe vettek öt gyanúsítottat az ukrán energetikai szektorban indított korrupcióellenes eljárás során

A korrupcióellenes szervek meggyanúsítottak hét személyt az energetikai ágazatot érintő nagyszabású korrupcióellenes eljárás során Ukrajnában, és ötöt őrizetbe is vettek – közölte kedden az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Nyomozóiroda (NABU).

„A NABU és a Korrupcióellenes Különleges Ügyészség (SZAP) feltárták egy bűnszervezet tevékenységét, amelynek tagjai közt jelenlegi és korábbi energetikai tisztségviselők, a médiában ismert üzletember és más személyek is voltak. A szervezet tagjai nagyszabású korrupciós rendszert építettek ki, amellyel befolyásolták az állami szektor stratégiai vállalatai, különösen az ‘Energoatom’ működését, jogtalan előnyöket szereztek és pénzmosást folytattak” – áll a Telegramon nyilvánosságra hozott közleményben.

Eszerint a hatóságok jelenleg

gyanúsítottként tartanak nyilván egy üzletembert mint a bűnszervezet vezetőjét, a volt energetikai miniszter, Herman Haluscsenko egyik tanácsadóját, az ukrajnai atomerőműveket üzemeltető vállalat, az Enerhoatom biztonságért felelős ügyvezető igazgatóját, valamint négy személyt, akik a pénzeszközök legalizálásával foglalkoztak.

A nyomozóiroda neveket nem hozott nyilvánosságra. Közleménye szerint folyamatban van a kényszerintézkedések iránti kérelmek benyújtása bíróságon.

A bűnszervezet fő tevékenysége a jogtalan haszonszerzés volt az Energoatom partnereitől, a szerződések értékének 10-15 százalékának mértékében – tájékoztatott korábban a NABU.

A NABU kifejtette, hogy a törvénytelenül szerzett pénzeszközök legalizálására a bűnszervezet külön irodát tartott fenn Kijev központjában. Az ingatlan Andrij Derkacs csaldájához tartozott. Derkacs volt ukrán parlamenti képviselő, jelenleg az orosz parlament felsőházának tagja, és a NABU és a SZAP más bűncselekményekkel is vádolja.

Ezen irodán keresztül

szigorú nyilvántartást – úgynevezett fekete könyvelést – vezettek a beérkezett összegekről, és pénzmosást szerveztek nem ukrajnai székhelyű cégek hálózatán keresztül.

A tranzakciók jelentős részét, például készpénzfelvételt Ukrajnán kívül bonyolították le. A bűnszervezethez nem tartozóknak nyújtott szolgáltatásokért az iroda a tranzakciók összegének százalékában kapott díjazást. „Összességében a pénzmosodán keresztül a tevékenységük során mintegy 100 millió dollár folyt át” – emelte ki a nyomozóiroda.

A bűnszervezet tevékenységének dokumentálására irányuló különleges művelet több mint 15 hónapig tartott, 2024 nyarától kezdve. Ezen idő alatt hatalmas mennyiségű adat gyűlt össze, és több ezer óra hangfelvétel készült.

A végső szakaszban a NABU szinte teljes detektívállománya részt vett a műveletben. Bírósági engedéllyel több mint hetven házkutatást tartottak Kijevben és más régiókban, jelentős mennyiségű dokumentumot és készpénzt foglaltak le. A műveletet Midásznak nevezték el. Midász király a görög mitológia alakja, legendája szerint minden arannyá vált, amit megérintett, de emiatt éhen és szomjan halt.

A NABU hozzátette, hogy a nyomozás még folyamatban van.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij (Fotó: MTI/EPA/Olivier Matthys)