Orbán Balázs: A Fehér Házban a szemem láttára küldték ki a leiratot készítőket a teremből

„Az amerikai félnek is fontos, hogy a háborúpárti kör ne értesüljön a békepárti szervezkedés terveiről, meg nekünk is” – Orbán Balázs ezzel vágott vissza Szent-Iványi Istvánnak, aki szerint csak egy „lunch-meeting” volt az Orbán–Trump washingtoni találkozó.

Orbán Balázs a Facebookon szólt vissza a volt EP-képviselőnek, aki szerint a Fehér Ház a magyar–amerikai csúcsot a legalacsonyabb szinten, „lunch meetingként” kezelte. „Ezt a következtetést abból vonta le a szakértő, hogy a Fehér Ház honlapján minden más aznapi tárgyalásról részletesebben beszámoltak, mint a csúcstalálkozóról” – tette hozzá Orbán Balázs.

Bár az eseményről képgalériát és egy 56 másodperces videót is kitettek a Fehér Ház részéről, a megbeszélésről nem adtak ki részletes írásos összefoglalót – hivatalos readoutot – ellentétben a nap több más elnöki programjával.

A miniszterelnök politikai igazgatója a Facebook-oldalán azt írja válaszul Szent-Iványinak: „Ott voltam – és ennek éppen az ellenkezője történt. Mielőtt a tárgyalás elkezdődött volna, az amerikai fél a szemem láttára küldte ki a leiratot készítőket a teremből.”

„Az adminisztráció egyik magas rangú képviselője világossá tette, hogy miért történik ez: erre azért van szükség, mert komoly dolgokról, többek között az orosz–ukrán háború lezárásáról akarnak beszélni”

– árulta el ezt a részletet is.

„Így is történt. Erről is hosszan beszéltünk. Úgy látszik, hogy az amerikai félnek is fontos, hogy a háborúpárti kör ne értesüljön a békepárti szervezkedés terveiről, meg nekünk is. Szent-Iványi István és a kör többi tagja pedig kinn morcoskodhatnak tovább” – fogalmazott Orbán Balázs.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)